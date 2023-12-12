دبي تستقبل 2.6 مليون سائح أوروبي خلال 10 أشهر

أفادت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بأن الإمارة استقبلت أكثر من 2.64 مليون سائح من أوروبا الغربية خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، شكلوا 19% من إجمالي زوار دبي. واستقبلت الإمارة نحو 2.5 مليون سائح من جنوب آسيا، شكلوا نحو 18% من إجمالي عدد الزوار، ونحو 2.2 مليون سائح خليجي، شكلوا 16% من إجمالي عدد الزوار. وأظهرت البيانات ارتفاع معدلات التدفق السياحي من السوق الصينية إلى دبي بنسبة بلغت نحو 288% خلال الفترة بين يناير وأكتوبر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة أكثر من 525 ألف زائر. وكشفت الدائرة عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 13.9 مليون زائر دولي بين شهري يناير وأكتوبر 2023، مقارنة بـ11.4 مليون زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 22%، ومقابل 13.5 مليون زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل جائحة «كوفيد-19» بنسبة نمو بلغت نحو 3%.

وبحسب البيانات، واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت فيه جميع المؤشرات، وهي: أعداد السياح الدوليين الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة».