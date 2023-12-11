«العربية أبوظبي» تطلق أولى رحلاتها إلى كولومبو

أعلنت «العربية أبوظبي» عن تسيير أولى رحلاتها المباشرة إلى مطار «باندارانيك» الدولي، أخيراً. وستدشن الناقلة رحلات مباشرة لتربط أبوظبي بمدينة كولومبو بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية أيام (الأربعاء والجمعة والأحد).

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق أول رحلة لنا من أبوظبي إلى كولومبو. وبينما قمنا، أخيراً، بنقل عملياتنا التشغيلية إلى مبنى المسافرين (A) لمطار أبوظبي الدولي المجهز بأحدث التقنيات المتقدمة، فإن تدشين رحلات الوجهة الجديدة تعكس التزامنا بتوفير خدمات سلسة للمسافرين، وتعزيز قطاعي السفر والسياحة في كلا البلدين».