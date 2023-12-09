تجار: تحسن محدود لمبيعات المشغولات وإقبال على بيع السبائك للمتاجر

انخفضت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الجاري، عقب ثلاثة أسابيع من الارتفاع، محققة تراجعاً قيمته 2.5 و4.25 دراهم لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة. وكانت أسعار المعدن الأصفر قد ارتفعت نحو 11 درهماً خلال الثلاثة أسابيع السابقة.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسواق شهدت تحسناً محدوداً في الطلب على مبيعات المشغولات، مع بدء تراجع أسعار الذهب، فيما شهدت إقبال عدد من المتعاملين لبيع منتجات للسبائك والعملات بأوزان متوسطة للمتاجر. وقال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راجي باهي، إن «الأسواق شهدت مؤشرات للتحسن في الطلب على مبيعات المشغولات، خصوصاً من قبل المتعاملين السائحين خلال الفترة الأخيرة، فيما شهدت منافذ البيع عمليات لعدد من المتعاملين لبيع منتجات للعملات والسبائك الذهبية بأوزان متوسطة للمتاجر، للاستفادة من استمرار أسعار الذهب عند حدود سعرية مرتفعة».

وأشار إلى أن «التذبذب السريع للأسعار جعل العديد من المتعاملين يؤجلون قرارات الشراء ترقباً للمزيد من التراجعات السعرية من المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً عقب الارتفاعات الكبيرة المتوالية التي سجلها خلال الأسابيع السابقة».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديليب سون، إن «عودة أسعار الذهب للتراجع استقطبت متعاملين لشراء مستلزماتهم من المشغولات خلال الفترة الحالية، فيما يترقب متعاملون عودة أسعار الذهب لمؤشراتها السابقة».

واعتبر مدير محل «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، أن «الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار المعدن الأصفر خلال الأسابيع الثلاثة السابقة، رفعت من ثقة المتعاملين في شراء الذهب كملاذ جيد للادخار والاستثمار، ما جعل متعاملين يلجأون للشراء فور تراجع الأسعار أخيراً»، لافتاً إلى أن «التحسن المحدود لمبيعات المشغولات من المتوقع أن يستمر، في حال استمرار الأسعار في التراجع».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 242.75 درهماً، بانخفاض 4.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 224.75 درهماً، بتراجع 3.75 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 217.75 درهماً، بانخفاض 3.75 دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 186.5 درهماً، وبتراجع 2.5 درهم.