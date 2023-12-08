اتفاقية لاستكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر في إسبانيا

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقية مع شركة «فيربوند» للهيدروجين الأخضر، لاستكشاف فرص تطوير محطة للهيدروجين الأخضر في إسبانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر»، محمد عبدالقادر الرمحي: «ستكون هذه المنشأة إحدى أكبر محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، وسيدعم إنتاجها إزالة الكربون من القطاعات كثيفة الانبعاثات، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل».