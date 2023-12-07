«إينوك» و«آي إتش آي» اليابانية تعلنان بدء دراسة جدوى إنتاج «الأمونيا الخضراء»

أعلنت «مجموعة إينوك»، الشركة العالمية المتكاملة في مجال الطاقة، وشركة «آي إتش آي» اليابانية للصناعات الثقيلة، عن بدء دراسة الجدوى لمشروع إنتاج «الأمونيا الخضراء»، وذلك في خطوة تأتي مع انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف (COP28)، وتهدف إلى دعم «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، والإسهام في تحقيق أهداف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، و«استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050».

وأفاد بيان، أمس، بأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي بين «مجموعة إينوك» وشركة «آي إتش آي»، أرست الأسس لاستكشاف سبل إنشاء سلسلة توريد الهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا منخفضة الكربون في دولة الإمارات، وبما يتوافق مع جهود الدولة لتنويع مصادر الطاقة، والانتقال إلى نموذج الطاقة النظيفة. وتهدف الشراكة بين الطرفين لتعزيز مساعي دولة الإمارات لأن تغدو مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «نحرص في المجموعة على إبرام شراكات تمهّد الطريق نحو مستقبل مستدام. ولا شك أن تدشين مرحلة دراسة الجدوى يمثّل دليلاً على التزامنا بدعم جهود دولة الإمارات في التحوّل بقطاع الطاقة، والمضي قدماً في (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، في وقت نتطلع فيه من خلال استمرار هذا التعاون مع (آي إتش آي)، إلى استكشاف الإمكانات الهائلة لإنتاج الأمونيا الخضراء في دولة الإمارات».

وأضاف: «تمثّل مرحلة دراسة الجدوى الخطوة الثانية لهذا المشروع المشترك، وسنجري دراسات شاملة حول تشييد مصنع متكامل يعدّ الأول من نوعه»، لافتاً إلى أن «من شأن هذه المرحلة الحاسمة أن تعزز الجهود المشتركة لإنتاج (الأمونيا الخضراء) المستدامة والقادرة على المنافسة».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، ورئيس قطاع الحلول وتطوير الأعمال لدى شركة «آي إتش آي»، جون كوباياشي: «يسعدنا الإعلان عن هذا التطوّر الكبير في تعاوننا مع (إينوك) في مشروع (الأمونيا الخضراء)، الأول من نوعه في دبي».

وأضاف: «منذ توقيع مذكرة التفاهم العام الماضي، عملنا بشكل مكثّف على القضية الأكثر تحدياً والأكثر أهمية، وهي جعل الأمونيا النظيفة لدينا قادرة على المنافسة. وبفضل الجهود المشتركة لجميع الأطراف، أصبحنا على ثقة بقدرتنا على إنتاج واحدة من أكثر منتجات الأمونيا النظيفة تنافسيةً في السوق، والمضي قدماً في هذا المشروع باعتباره مشروعاً رائداً في تحقيق أهداف خفض الكربون في كل من اليابان والإمارات».

يذكر أن «الأمونيا الخضراء» تُنتج عن طريق تفاعل الهيدروجين الأخضر والنتروجين معاً عند درجات حرارة مرتفعة وضغط عال، وهي تساعد في تقليل انبعاثات الكربون العالمية، ويمكن استخدامها في قطاعات النقل وتوليد الطاقة والصناعة.

ومع انطلاق مرحلة دراسة الجدوى، يتوقع لـ«إينوك» و«آي إتش آي» تحقيق إنجازات جديدة في رحلتهما نحو مستقبل مستدام وإنتاج الطاقة الخضراء، والمساهمة في تحقيق أهداف الحياد المناخي في كل من دولة الإمارات واليابان.