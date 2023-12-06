«مرسيدس بنز» تختار دبي لإطلاق أول برج يحمل اسمها عالمياً

كشفت مجموعة «بن غاطي العقارية»، وشركة «مرسيدس بنز»، شركة السيارات الألمانية، عن أول مشروع عقاري على مستوى العالم تحت اسم «مرسيدس بنز بليسز- بن غاطي».

وسيتم إنشاء الأيقونة المعمارية الجديدة في قلب مدينة دبي، وتحيط بها بعض أبرز معالمها الرائدة، بما في ذلك دبي مول، مع إطلالات على برج خليفة.

ومن المتوقع أن يصل ارتفاع مشروع «مرسيدس بنز بليسز» إلى 341 متراً، تضم 65 طابقاً، وتمثل تحفة معمارية تضاف إلى سماء دبي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية، محمد بن غاطي: «يعد هذا التعاون محل فخر لنا كشركة إماراتية، وعملنا جاهدين إلى جانب (مرسيدس بنز)، لتطوير أول منشأة فاخرة تحمل علامة (مرسيدس بنز) التجارية في العالم. ولن يكون مشروع (مرسيدس بنز بليسز) في دبي مجرد مشروع عقاري، بل حرصنا على أن يستلهم هندسته المعمارية من مبادئ مرسيدس بنز للتصميم، ويرسي معياراً جديداً بنمط حياة فاخر ومتقدم». وتعاون «بن غاطي» و«مرسيدس بنز» على التخطيط الدقيق لهذا المشروع على مدار العام.

وقالت عضو مجلس إدارة مجموعة مرسيدس بنز إيه جي، للتسويق والمبيعات، بريتا سيجر: «ينقل مشروع (مرسيدس بنز بليسز) مفاهيم الابتكار إلى ما هو أبعد من السيارات، ولاشك في أن هدفنا من إنشاء أول برج سكني عقاري يحمل علامتنا التجارية، هو تطوير منشآت جديدة جذابة، ترث جوهر علامتنا التجارية وتمنح عملاءنا حيّزاً للإقامة والاسترخاء».

وسيتم إطلاق المشروع رسمياً من خلال حفل الإطلاق الذي سيقام بدبي في 24 يناير 2024.