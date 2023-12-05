المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق بالقرب من محطة «مترو الاتحاد»

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت» العقاري، المناطق السكنية الأكثر طلباً لاستئجار الشقق قرب محطة مترو الاتحاد، وأبرزها ديرة والمرقبات والرقة.

وتقع عقارات الرقة ضمن 500 متر من محطة المترو، حيث تشتمل المنطقة على عدد كبير من الشقق للإيجار، وتتنوع بين استوديوهات وشقق غرفة وصالة، وغرفتين وصالة، إضافة إلى شقق أكبر مساحة تتكون من خمس غرف وصالة، فضلاً عن توفيرها مختلف المرافق والخدمات التي يحتاج إليها السكان، إلى جانب سهولة الوصول إلى خور دبي، وكورنيش ديرة، وجسر آل مكتوم، وغيرها من المعالم.

ويبلغ المتوسط العام للإيجارات في المنطقة نحو 72 ألف درهم سنوياً، حيث تختلف هذه القيمة اعتماداً على عدد الغرف ومساحة الشقة، وبُعدها عن محطة المترو، وعوامل أخرى. ويصل متوسط إيجار استوديو في الرقة إلى نحو 31 ألف درهم سنوياً، وغرفة وصالة إلى نحو 47 ألف درهم سنوياً، في حين يصل متوسط إيجار شقق غرفتين وصالة إلى 69 ألف درهم سنوياً.

وأشار تقرير «بيوت» إلى أنه في حال كان البعض مهتماً بالسكن قرب المترو، يمكنهم الوصول إلى محطة مترو الاتحاد بسهولة في منطقة المرقبات، نظراً لقرب المسافة بينهما. وتضم المنطقة عدداً كبيراً من الشقق ذات المرافق والخدمات المميزة، إلى جانب الأسعار المنطقية مقارنة مع غيرها.

ويبلغ المتوسط العام للإيجارات في المنطقة نحو 95 ألف درهم سنوياً، ويبلغ متوسط إيجار استوديو في المرقبات نحو 30 ألف درهم سنوياً، وشقق غرفة وصالة نحو 45 ألف درهم.

وذكر مؤشر إيجارات الشقق إلى جانب محطة مترو الاتحاد في ديرة، التي تبعد مسافة تراوح بين 500 متر وكيلومتر واحد، أن المتوسط العام لإيجارات استوديو يبلغ نحو 29 ألف درهم سنوياً، بينما يبلغ المتوسط العام لإيجارات شقق غرفة وصالة نحو 46 ألف درهم سنوياً، في حين يصل المتوسط العام لإيجارات شقق غرفتين وصالة، إلى 70 ألف درهم سنوياً. وتعد منطقتا نايف والمرقبات ضمن المناطق الأكثر طلباً على هذه الفئة.

نايف

يبلغ المتوسط العام للإيجارات في هذه المنطقة نحو 33 ألف درهم سنوياً، بينما يبلغ متوسط إيجار استوديو في نايف نحو 28 ألف درهم سنوياً، كما يبلغ متوسط إيجار شقق غرفة وصالة نحو 43 ألف درهم سنوياً، في حين يصل متوسط إيجار شقق غرفتين وصالة 71 ألف درهم.

المطينة

تعد منطقة المطينة إحدى أهم المناطق في ديرة، حيث تمتد على مساحة بنحو 1.12 كيلومتر مربع، ويبلغ المتوسط العام للإيجارات في المنطقة نحو 58 ألف درهم سنوياً، ويبلغ متوسط إيجار استوديو نحو 33 ألف درهم سنوياً، كما يبلغ متوسط إيجار شقق غرفة وصالة في المطينة نحو 49 ألف درهم سنوياً، في حين يصل متوسط إيجار شقق غرفتين وصالة إلى 67 ألف درهم.