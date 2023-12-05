اكتمال تنفيذ «صفا ون دي جريسوغونو» بحلول مارس 2026

تتواصل عملية بناء برج «صفا ون دي جريسوغونو» الذي تنفّذه شركة «داماك» العقارية، حيث يُتوقع اكتمال المشروع بحلول مارس عام 2026.

وتم إطلاق برج «صفا ون» رسمياً عام 2022، بالتعاون مع «دي جريسوغونو»، ويقع على شارع الشيخ زايد بجوار حديقة الصفا.

وكانت الشركة قد بدأت في وقت سابق من هذا العام، أعمال المرحلة الأولى التي تشمل تجهيز الموقع وأعمال الحفر الرئيسة التي تُحرز تقدّماً ملحوظاً. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية التي تتضمن بناء الطوابق السفلية والأجزاء المنخفضة من البرج، في مارس من العام المقبل.

وستضم المرحلة الثالثة، الانتهاء من الشقق الفائقة الفخامة المطلّة على الواجهة المائية بزاوية 360، وتشمل الطوابق الممتدة من الخامس حتى الـ22، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال هذه المرحلة في يوليو 2024، تزامناً مع اكتمال بناء الطوابق من الـ23 فما فوق، وصولاً إلى قمة البرج.

وسيضم البرج - عند اكتماله - أحواض سباحة شاطئية (إنفينيتي) ونادياً حصرياً للمستأجرين، كما سيحتوي على أعلى جزيرة استوائية داخلية.