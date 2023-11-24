بدء تشييد مصنع لتحويل بقايا «البوكسيت» إلى تربة صالحة للزراعة

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن بدء تشييد مصنع تجريبي لتحويل بقايا «البوكسيت»، وهي أحد أنواع النفايات الناتجة عن عملية تكرير «الألومينا»، إلى تربة مصنّعة صالحة للزراعة.

وأفادت الشركة بأن هذا المصنع يُعدّ الأول من نوعه على مستوى العالم، ويأتي إنشاؤه بعد خمس سنوات من التعاون في مجال البحث العلمي بين الشركة ومجموعة من المنظمات البحثية العالمية، حيث نتج عن هذا التعاون عملية مبتكرة لإعادة استخدام هذه النفايات التي يصعب تدويرها، في وقت قامت فيه الشركة خلال العام الماضي بإعداد الخطط الهندسية التفصيلية للمشروع.

ويعتمد المصنع على تقنيات مطورة في «الإمارات العالمية للألمنيوم»، لتحويل بقايا «البوكسيت» الكاوية إلى مادة خام غير ضارة بالبيئة في غضون ساعات. وتستخدم بقايا «البوكسيت» المعالجة كمكون رئيس للتربة المصنّعة، وتطلق عليها «الإمارات العالمية للألمنيوم» اسم «تربة».

وسيسهم المصنع التجريبي في تأكيد جدوى استخدام تقنية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المبتكرة على نطاق صناعي واسع، وسيمنح الشركة إمكانية إجراء تجارب ميدانية موسعة لزراعة النباتات باستخدام التربة المصنّعة.

ويتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للمصنع إلى ستة أطنان يومياً من بقايا «البوكسيت» المُحسَّنة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر إبراهيم بن كلبان: «يمثل بدء إنشاء هذا المصنع إنجازاً كبيراً في مسيرة الاستدامة، وإيجاد حلول مفيدة لبقايا (البوكسيت)، حيث كان التعامل معها تحدياً صعباً منذ فجر صناعتنا».