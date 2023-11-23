«دبي للإحصاء»: 4.27% معدل التضخم خلال أكتوبر

كشفت بيانات حديثة لمركز دبي للإحصاء، عن وصول معدل التضخم في الإمارة إلى 4.27% خلال أكتوبر الماضي على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات التي أصدرها المركز أمس، وحصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دبي، ارتفع خلال أكتوبر من العام الجاري إلى 109.76 نقاط، بعد أن سجل 109.45 نقاط في سبتمبر السابق.

وأوضحت البيانات تسجيل أسعار 11 مجموعة خدمية وسلعية، ارتفاعاً على أساس سنوي، منها، مجموعة التأمين والخدمات المالية التي سجلت زيادة بنسبة 8.97%، تلتها مجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 7.28%، ثم مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود عند 6.07%، إضافة إلى مجموعة الطعام والمشروبات التي ارتفعت أسعارها بنسبة 3.52%، والتعليم بنسبة 3.43%، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.94%، والعناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة بنسبة 1.75%، والنقل بنسبة 4.70%.

وأشارت البيانات إلى تسجيل تراجع في أسعار مجموعتي التبغ، والترفيه والرياضة والثقافة، بمعدل 5.78% للأولى و2.55% للثانية. وبيّنت الإحصاءات تسجيل مجموعة المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 2.87% على أساس شهري، وهي الأكثر ارتفاعاً في مجموعات الإنفاق، كما أنها من بين خمس مجموعات أخرى شهدت ارتفاعاً بنسب طفيفة.

وأوضحت أنه في المقابل انخفضت أسعار خمس مجموعات على أساس شهري تصدرتها مجموعة الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 3.52%، ثم مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.20%، تلتها مجموعات النقل بنسبة 0.08%، والأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.06%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 0.04%.