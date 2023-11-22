«دبي العالمية» تنظم 170 اجتماع عمل في أبيدجان

دشنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى منطقة غرب إفريقيا، بتنظيمها منتدى أعمال في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، حيث نسقت خلال الزيارة 170 اجتماع عمل ثنائياً بين ممثلي 15 شركة من دبي تمثل 10 قطاعات وأنشطة اقتصادية مع نظرائها في كوت ديفوار.

وأفادت الغرفة في بيان أمس، بأنها نظمت المنتدى بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في أبيدجان، ومركز ترويج الاستثمارات في كوت ديفوار، وغرفة تجارة وصناعة كوت ديفوار وسفارة كوت ديفوار في الإمارات، بحضور 220 مشاركاً، منهم شخصيات حكومية رفيعة المستوى إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، والشركات الإفريقية الراغبة بتأسيس شراكات اقتصادية مع الشركات المشاركة في البعثة التجارية للغرفة.

ووقعت غرف دبي خلال المنتدى مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة كوت ديفوار، نصت على تعزيز التعاون والشراكة في مجال تنظيم الفعاليات والبعثات التجارية والمعارض والمؤتمرات، وتعزيز التنسيق في المجال التدريبي، وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات بين مجتمعي الأعمال في دبي وكوت ديفوار بما يخدم مصلحة أعضاء الطرفين. ووقع المذكرة المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ورئيس غرفة تجارة وصناعة كوت ديفوار، فامان توريه.

وقال لوتاه: «حريصون على تعزيز روابطنا التجارية والاستثمارية مع جمهورية كوت ديفوار، التي تعتبر من الأسواق الرئيسة في القارة الإفريقية، حيث نتطلع إلى الارتقاء بصادرات مجتمع الأعمال في دبي، ومساعدة شركاتنا على دخول هذه السوق الواعدة المليئة بالفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة منها الصناعة والزراعة والتجارة والبناء والبنية التحتية».

من جهته، قال وزير السياحة في كوت ديفوار، سياندو فوفانا، إن تنظيم منتدى الأعمال في بلاده يعتبر مؤشراً واضحاً على الرغبة المشتركة بتعزيز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن دبي نموذج اقتصادي عالمي.

وأضاف أن كوت ديفوار تعتبر أكبر مصدر للكاجو في العالم، وتعرف بتصديرها للكاكاو أيضاً، لافتاً كذلك إلى وجود فرص في مجال المطاط والقهوة والقطن وزيت النخيل.

وحسب بيانات جمارك دبي، بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع كوت ديفوار خلال العام الماضي حوالي 1.8 مليار درهم، بنمو نسبته 12.5% مقارنة بالعام 2021، في حين بلغ عدد الشركات الجديدة من كوت ديفوار التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أربع شركات فقط، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز التعاون لاستقطاب المزيد من الشركات من كوت ديفوار إلى دبي.