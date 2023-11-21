اتفاقية بين «دبي المالي» وبورصة شنغهاي تتيح تطوير منتجات مشتركة

أعلن سوق دبي المالي - بورصة ناسداك دبي، وبورصة شنغهاي للأوراق المالية، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بين أسواق رأس المال في دبي والصين، حيث تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية علامة بارزة على مسار التعاون الدولي العابر للحدود.

وأفاد سوق دبي في بيان، بأن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى تسهيل تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والشفافية بين السوقين، كما تفتح المجال أمام تطوير المنتجات المشتركة، لاسيما تلك التي ترتبط بالسوقين معاً، مثل المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة، فضلاً عن طرح المنتجات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

كما تهدف الاتفاقية إلى تعريف الشركات والجهات المُصدِرة للسندات بمزايا الإدراج المزدوج، وتمكينهم من الوصول إلى فرص النموّ في كلا السوقين.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، إن «مذكرة التفاهم الجديدة مع بورصة شنغهاي للأوراق المالية، تمثل خطوة مهمة على طريق تمكين علاقاتنا الدولية وتعزيز التعاون في المجالات الرئيسة لتطوير أسواق رأس المال لدى الطرفين، كما تفتح هذه الشراكة الآفاق أمام استكشاف الفرص الجديدة، وتوسعة نطاق وصولنا إلى الأسواق حول العالم».

من جهته، قال رئيس بورصة شنغهاي للأوراق المالية، كاي جيانكتشن: «بتوجيه من الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الصين، ستعمل بورصة شنغهاي للأوراق المالية بشكل وثيق لمواصلة استكشاف آلية تعاون متنوعة، تُسهل تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات مع الأسواق في منطقة الشرق الأوسط».