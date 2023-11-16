«نخيل» تطلق «بيتش ريزيدنسز» في «جزر دبي»

أطلقت شركة «نخيل» العقارية، بالشراكة مع «إكسلسيور للعقارات»، مشروعها الجديد «بيتش ريزيدنسز» في «جزر دبي»، ضمن إطار المرحلة الثانية من مشروع «فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي» الفاخر على الواجهة البحرية، الذي تم إطلاقه أخيراً.

وأفادت «نخيل» في بيان، أن المرحلة الثانية من المشروع، توفر 331 وحدة سكنية، تضم شققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، إضافة إلى شقق «دوبلكس» من أربع غرف نوم مع تراسات كبيرة، ومنازل شاطئية مرفقة بحدائق، مشيرة إلى أن مساحات الشقق تراوح بين 93 و876 متراً مربعاً.

وقالت الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»، رشا حسن، إن «مشروع (فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي)، يجسد قدرتنا على توفير تجارب معيشية استثنائية، وتقديم أعلى معايير البنية التحتية والمرافق الحضرية في قلب دبي».

ويعد مشروع «فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي»، أول منشأة فندقية وسكنية فاخرة تُشيّد في «جزر دبي»، التي تتألف من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً، وشواطئ بطول 20 كيلومتراً، وتوفر أسلوب معيشة شاطئية بمسافة تبعد نحو 20 دقيقة عن وسط مدينة دبي.