304 مليارات درهم صفقات اليومين الأول والثاني لمعرض دبي للطيران

بلغ إجمالي قيمة صفقات الطائرات التجارية المعلنة والمؤكدة خلال فعاليات اليومين الأول والثاني من معرض دبي للطيران، النسخة الأكبر في تاريخه، أكثر من 82.85 مليار دولار أميركي (نحو 304 مليارات درهم)، شملت 264 طائرات باستثناء خيارات الشراء وصفقات العقود العسكرية.

وأعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية خلال اليوم الثاني من فعاليات معرض دبي للطيران عن توقيع صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، وتأتي هذه الصفقة في إطار سعى الناقل الوطنى الدائم لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي، وتصل قيمة الصفقة إلى نحو 3.17 مليار دولار أميركي (نحو 11.6 مليار درهم).

ووقعت شركة "سكات إيرلاينز" الكازاخستانية طلبية لشراء 7 طائرات بوينغ 737 ماكس 8 بقيمة تصل إلى 851 مليون دولار أميركي (نحو 3.1 مليار درهم).

كما أعلنت شركة بوينغ والخطوط الجوية الإثيوبية أن الناقلة وافقت على طلب 11 طائرة 787 دريملاينر9 بقيمة 3.2 مليار دولار (نحو 11.7 مليار درهم) إضافة إلى 20 طائرة 737 ماكس 8 بقيمة 2.43 مليار دولار نحو 8.91 مليارات درهم. وتشمل الصفقة خيار حقوق شراء 15 طائرة 787 دريملاينر9 ، و21 طائرة 737 ماكس.

وسجل اليوم الأول من معرض دبي للطيران، صفقات بأكثر من 73.2 مليار دولار أميركي (نحو 268.7 مليار درهم)، شملت 206 طائرات باستثناء خيارات الشراء وصفقات العقود العسكرية، أبرزها صفقة لـ"طيران الإمارات"، بطلب 95 طائرة إضافية ذات جسم عريض، بقيمة إجمالية بلغت 52 مليار دولار (نحو 191 مليار درهم)، وصفقة لـ"فلاي دبي" 30 طائرة من طراز "بوينغ 9-787 دريملاينر» بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار (نحو 40.4 مليار درهم).