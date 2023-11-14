«تاكسي دبي» تعتزم طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام

أعلنت «تاكسي دبي»، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة بدبي، أمس، نيتها إجراء طرح عام أولي، وإدراج جزء من أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

وذكرت الشركة، في بيان، أنها ستتيح 624 مليوناً و750 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم (أربعة فلوس) في الطرح، والتي تمثل نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال شركة «تاكسي دبي»، وستكون جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي بصفتها مساهماً بائعاً.

ويتاح الطرح العام الأولي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في إطار اكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، إلى جانب المستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك دولة الإمارات، في إطار اكتتاب المستثمرين المؤهلين.

وتبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء 21 نوفمبر، وسيُغلق يوم 28 نوفمبر الجاري للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وبتاريخ 29 نوفمبر للمستثمرين المحترفين، ومن المتوقع إتمام عملية قبول الإدراج وبدء التداول في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال تطبيق عملية بناء سجل الأوامر، ويحتفظ المسهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح، وكذلك حجم كل شريحة، في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، ووفقاً للقوانين المعمول بها، وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وتم تحديد رأسمال الشركة، كما في تاريخ الإدراج، بمبلغ 100 مليون درهم، مقسم إلى مليارين و500 مليون سهم مدفوع بالكامل، وقيمة كل سهم 0.04 درهم، وبعد استكمال الطرح وابتداءً من السنة المالية 2024، تعتزم الشركة توزيع الأرباح مرتين كل عام في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «تاكسي دبي»، عبدالمحسن إبراهيم كلبت، إن دبي تواصل بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التزامها بتنمية الأعمال التجارية ذات المستوى العالمي، وتعزيز أسواق رأس المال القوية لديها.

وأضاف أنه بالاستفادة من البنية التحتية الاستثنائية لدبي، والطموح لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2033، وخطة دبي الحضرية 2040 التي ستؤدي إلى مدينة متوسعة، تعتبر شركة «تاكسي دبي» عاملاً أساسياً في رؤية النمو والتنقل والاستدامة في دبي، حيث تؤدي دوراً رائداً وأساسياً في نقل ملايين الأشخاص الذين يعتبرون دبي وطنهم، والعدد المتزايد من السياح الذين يزورون دولة الإمارات كل عام.

وإضافة إلى ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لقانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، كما سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

• تحديد رأسمال الشركة كما في تاريخ الإدراج بـ100 مليون درهم.

سياسة توزيع الأرباح

تتوقع شركة «تاكسي دبي» توزيع أرباح مرحلية في أبريل 2024 بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم عن الربع الرابع من عام 2023، وبالنسبة للسنة المالية 2024 والسنوات التالية، سيتم تنفيذ إطار لتوزيع الأرباح بحد أدنى 85% من صافي الربح السنوي عن هذه الفترة.

وتم تصميم سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات الشركة بتدفقات نقدية قوية وأرباح محتملة طويلة الأجل، مع السماح للشركة بالاحتفاظ برأسمال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل والاستثمار المستمر لتحقيق نمو طويل الأجل.

وتخضع سياسة توزيع الأرباح إلى النظر من قبل مجلس الإدارة على أساس سنوي في ما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة لتغطية نفقات التشغيل، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة.

