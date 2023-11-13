3.6 مليارات درهم قيمة تداولات عقارات الشارقة في أكتوبر

أفادت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بأن إجمالي قيمة تداولات العقارات في الإمارة خلال شهر أكتوبر بلغت 3.6 مليارات درهم.

وأشارت في بيانات صحافية أصدرتها اليوم إلى أن "تقرير حركة التداولات العقارية لشهر أكتوبر"، رصد تسجيل 3.798 معاملة تم إجراؤها بمختلف مدن الإمارة، فيما وصل الحجم الإجمالي للمساحة المُتداولة في معاملات البيع إلى 8.2 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، ما شكل نمواً تصاعدياً مقارنة بحركة التداولات العقارية خلال شهر سبتمبر الماضي، الذي بلغ حجم التداول فيه 2 مليار درهم، تمت من خلال 2.519 معاملة.

وأوضحت إحصائيات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن إجمالي عدد معاملات البيع بلغ 903 معاملة، بنسبة 23.8% من عدد المعاملات الكلي، وبلغت عدد معاملات الرهن 356 معاملة بنسبة 9.4% من إجمالي المعاملات، فيما بلغت باقي معاملات التداولات الأخرى 2,539 معاملة ونسبتها 66.8% من العدد الكلي للمعاملات.

وأضافت الدائرة أن، معاملات البيع تمت في 100 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية، وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 279 أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 289 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة بالإمارة إلى 335 معاملة من إجمالي المعاملات.

وأفادت بأن منطقة مويلح التجارية تصدرت قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 207 معاملة، تلتها منطقة الخان بـ 91 معاملة، ثم منطقة مزيرعة بـ 84 معاملة، ومنطقة تلال بـ 70 معاملة.

وأما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 233.6 مليون درهم، تلتها منطقة فلاح بحجم تداول بلغ 133.4 مليون درهم، ثم منطقة تلال بـ 67 مليون درهم، ثم منطقة الخان بـ 63.9 مليون درهم.