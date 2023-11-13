طيران الإمارات تطلب شراء 95 طائرة بقيمة 191 مليار درهم

وقعت طيران الإمارات، أكبر مشغل لطائرات البوينج 777 في العالم، طلبيات مؤكدة لشراء 55 طائرة إضافية 777-9 و35 طائرة 777-8 تعمل بمحركات GE-9X. وبذلك يرتفع إجمالي طلبيات الناقلة من طائرات 777X إلى 205 طائرات.

ووقعت طيران الإمارات أيضاً طلبيةً لشراء 202 محرك GE-9X لتشغيل طائرات 777X الإضافية التي طلبتها اليوم، ليصل إجمالي طلبية محركات GE-9X إلى 460 وحدة.

ومن المتوقع أن تنضم أول طائرة 777-9 من الطلبية السابقة إلى أسطول طيران الإمارات في عام 2025. وتعني الطلبيات الإضافية اليوم أن طيران الإمارات ستواصل استلام طائرات 777-9 جديدة وإدخالها الخدمة ضمن أسطولها حتى عام 2035.

ومع الطلبية الجديدة تصبح طيران الإمارات أيضاً الزبون الأول لطائرات الركاب من طراز بوينج 777-8، ومن المتوقع أن تتسلم أولى هذه الطائرات في عام 2030.

ورفعت طيران الإمارات طلبيتها من طائرات بوينج 787 دريملاينر إلى 35 طائرة: 15 طائرة 787-10 و20 طائرة 787-8.