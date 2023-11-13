برعاية محمد بن راشد.. انطلاق فعاليات الدورة الأكبر من "معرض دبي للطيران"

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الأكبر من "معرض دبي للطيران"، أحد أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي.

وسيجمع الحدث أكثر من 1400 جهة عارضة من 148دولة وأكثر من 300 متحدث دولي لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي، ويستمر المعرض حتى 17 نوفمبر الجاري في "دبي وورلد سنترال".