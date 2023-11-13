البرج «بي» ضمن «شوبا سي هافين».. إطلالات على أبرز معالم دبي

تنفذ شركة «شوبا العقارية» البرج «بي»، ضمن مشروع «شوبا سي هافين» في قلب «دبي هاربور».

ويوفر البرج إطلالات على أبرز معالم دبي، بما فيها جزيرة «نخلة جميرا»، و«برج العرب» و«عين دبي»، كما يجسّد الالتزام بابتكار مفهوم جديد للمعيشة الفاخرة في مجمعات سكنية مستدامة. كما يتيح البرج الجديد إطلالات على البحر وأفق المدينة من طابقه الـ10 إلى طابقه الـ30.

ويعطي الشكل الأنيق للبرج وتصميمه المستوحى من شراع السفينة انطباعاً بالحركة على البحر. كما يستلهم تصميم حوافه الانسيابية من اليخوت الفاخرة وزواياها الحادة، ليجسّد روح الحياة البحرية، ويرسي معايير جديدة للحياة على ضفاف البحر. ويضم البرج «بي» ضمن «شوبا سي هافين» مجموعة من الشقق بغرفة نوم واحدة، وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفة مكتب، وشقق بغرفتي نوم. كما يضم أيضاً وسائل راحة متعددة، مثل النادي الصحي مع «ساونا» وبخار، وصالة ألعاب رياضية داخلية، وقاعة متعددة الاستعمالات، وسينما داخلية، وردهة مزودة بخدمات، وغرفة ألعاب داخلية، إضافة إلى مسبح لامتناهي مقابل الميناء، ومسبح خارجي، ومنطقة لليوغا والتأمل والتمارين الرياضية، وصالة ألعاب رياضية خارجية، ومسرح سينمائي في الهواء الطلق، ومنطقة عائلية مع منطقة شواء، ومنطقة ألعاب خارجية للأطفال.