«جمارك دبي»: مطالبات استرداد التأمين ترتفع 22% في 9 أشهر

كشفت دائرة جمارك دبي عن ارتفاع مطالبات استرداد التأمين التي أنجزتها الدائرة بنسبة 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2022، لتصل إلى 994 ألف مطالبة بقيمة 6.8 مليارات درهم.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي «مكلف»، يوسف الهاشمي، أن «المعاملات التي تنجزها (جمارك دبي) بمختلف فئاتها تشهد ارتفاعاً ملحوظاً يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية وأولوياتها الرئيسة التي ترتكز على مناخ استثماري مثالي».