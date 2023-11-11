الشركات الناشئة المحلية تحظى باهتمام المستثمرين في كوريا

حظيت الشركات الناشئة الإماراتية، المشاركة تحت مظلة جناح الدولة في معرض ومنتدى الشركات الناشئة «COMEUP 2023» المنعقد بالعاصمة الكورية سيؤول، باهتمام المستثمرين ورواد الأعمال في كوريا.

واستقطب جناح الإمارات الذي نظمته وزارة الاقتصاد، اهتمام زوار المعرض والمشاركين بحضور فاعل للشركات الناشئة الإماراتية التي استعرضت أحدث المشروعات المبتكرة والحلول التكنولوجية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بما يعكس مكانة الإمارات الرائدة مركزاً عالمياً للشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وتمكنت الشركات الناشئة الإماراتية ورواد الأعمال من توقيع العديد من الاتفاقيات مع نظرائهم من المستثمرين المشاركين في المعرض، إضافة إلى بناء شراكات جديدة مع الشركات الكورية في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة. وأكد مسؤولو شركات ناشئة محليون ورواد أعمال مشاركون في المعرض، أهمية المشاركة في هذا الحدث الدولي الذي يسهم في فتح آفاق جديدة، وتعزيز التعاون مع الشركات الكورية.

وقالت الظبي المهيري (تسع سنوات)، أصغر رائدة أعمال إماراتية ومؤسسة شركة «رينبو جمني» للوسائل التعليمية للأطفال حتى عمر 13 عاماً، بمن فيهم أصحاب الهمم، إن مشاركتها في المعرض الدولي ضمن جناح الإمارات، تأتي بهدف تمثيل الإمارات بأحسن صورة، إضافة إلى تعزيز انتشار شركتها، وعقد شراكات جديدة مع الشركات الكورية. وشاركت دولة الإمارات بجناح خاص يضم أكثر من 40 شركة صغيرة ومتوسطة، و20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، في معرض ومنتدى «COMEUP 2023»، الذي اختتم أعماله أمس بمشاركة دولية واسعة.