6.9 مليارات درهم أرباح «ديوا» التشغيلية خلال 9 أشهر

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أمس، نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من عام 2023، حيث حققت إيرادات ربع سنوية قياسية بقيمة 9.4 مليارات درهم، بزيادة 10.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت أرباحاً تشغيلية بقيمة 3.7 مليارات درهم بارتفاع 13.9%، في حين بلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 5.2 مليارات درهم بنمو نسبته 9.9%.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي إيراداتها الموحّدة 22.2 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 7.4%، بينما وصل إجمالي الأرباح التشغيلية إلى 6.9 مليارات درهم بنمو 6.8%، فيما بلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 11.2 مليار درهم، بارتفاع 3.3%.

وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركة بمبلغ 754 مليون درهم، ليصل إلى 9.8 مليارات درهم، بزيادة قياسية تصل إلى 8.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود الارتفاع في إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي المجمعة، خلال الربع الثالث، بشكل رئيس، إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة الإيرادات من محفظة أصول الهيئة الأخرى.

وعلى الرغم من تضاعف تكاليف التمويل، فإن صافي أرباح الهيئة في الربع الثالث من العام الجاري تجاوز أرباح الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 6.9%، بحيث يمكن تغطية توزيعات الأرباح نصف السنوية للمسهمين عن النصف الثاني من عام 2023، من أرباح الربع الثالث فقط.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ارتفعت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي، مدفوعة بشكل رئيس بنمو الطلب على الكهرباء بنسبة 6.4%، ونمو الطلب على المياه بنسبة 5.7%، ونمو إيرادات خدمات التبريد بنسبة 9.5%. وإضافة إلى ذلك، أنتجت الشركة 4.771 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة، بزيادة قدرها 34.5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة في الربع الثالث من العام الجاري 18.897 تيراوات ساعة، مقارنة بـ17.375 تيراوات ساعة في الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة تصل إلى نحو 8.8%.

وحافظت الهيئة على معدل اعتمادية قياسي بلغ 99.5% في إنتاج الطاقة، فيما بلغ إجمالي إنتاج الطاقة النظيفة خلال الربع الثالث 1.626 تيراوات ساعة، بزيادة قدرها 29.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «يسعدني الإعلان عن تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والأرقام القياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث حققت الهيئة أعلى نسبة نمو في الإيرادات ربع السنوية، والأرباح التشغيلية، والأرباح قبل الاستقطاعات، وصافي الأرباح في تاريخها، مع نمو قياسي في الأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 9.9%».

وأضاف: «حققنا في هذا الفصل أرقاماً قياسية في تاريخ الهيئة، تشمل ارتفاع إنتاج الكهرباء بنسبة 8.8%، ووصول القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الكهرباء إلى 15.1 غيغاوات، تشكل مصادر الطاقة المتجددة نسبة 17% منها، وارتفاع الطلب الذروي على الكهرباء إلى 10.4 غيغاوات، ووصول عدد متعاملي الهيئة إلى أكثر من 1.2 مليون متعامل».

وأشار الطاير إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية على 215 مليار درهم، كما تجاوزت نسبة خفض انبعاثات الكربون لدى الهيئة منذ بداية العام، ثلاثة ملايين طن.

• 9.4 مليارات درهم إيرادات الهيئة في الربع الثالث 2023.

سياسة توزيع الأرباح

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح في هيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى هو 6.2 مليارات درهم، على مدى السنوات الخمس الأولى، اعتباراً من أكتوبر 2022، حيث يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في أبريل وأكتوبر من كل عام. وفي 26 أكتوبر 2023، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم للمسهمين عن النصف الأول من عام 2023، وذلك للمسهمين المقيدين في سجل المسهمين في 18 أكتوبر 2023.

ومن المتوقع توزيع الدفعة التالية من الأرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الثاني من عام 2023 خلال أبريل 2024.