«دبي العالمية» تنسّق 250 اجتماع عمل بين شركات محلية وكينية

اختتمت البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات زيارة بعثتها إلى أسواق شرق إفريقيا، بتنظيمها منتدى أعمال في العاصمة الكينية نيروبي، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية، إضافة إلى تنسيقها أكثر من 250 اجتماع عمل ثنائياً بين 19 شركة من دبي مشاركة في البعثة مع نظرائها في كينيا.

وجاء تنظيم غرفة دبي العالمية للبعثة التجارية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي أطلقتها بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية.

وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة، مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة. ونظمت الغرفة المنتدى بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في نيروبي، وغرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، خلال كلمة في المنتدى الذي حضره أكثر من 170 مشاركاً، إن السوق الكينية تشكل سوقاً مجزية لشركات دبي الراغبة في توسيع حضورها في القارة الإفريقية.

وأضاف لوتاه، الذي ترأس البعثة التجارية: «نستهدف من خلال لقاءاتنا في نيروبي تنويع صادرات شركات دبي إلى السوق الكينية، ومساعدة شركات الإمارة على تأسيس فروع ومكاتب لها في القارة السمراء، بما يخدم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) وأولوياتنا الاستراتيجية في دعم التوسع الخارجي لشركات دبي».

ووقع لوتاه مذكرة تفاهم مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية، الدكتور إيريك روتو، نصت على تعزيز التعاون والشراكة في مجال تنظيم الفعاليات والبعثات التجارية والمعارض والمؤتمرات، وتعزيز التنسيق في المجال التدريبي، وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات.

وبلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع كينيا نحو 7.8 مليارات درهم خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 6.8% مقارنة بعام 2021، فيما يبلغ عدد الشركات الكينية النشطة المسجلة في عضوية غرف دبي حتى نهاية سبتمبر الماضي 447 شركة، بينما بلغ عدد الشركات الكينية التي انضمت لعضوية الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 94 شركة جديدة.

• 7.8 مليارات درهم تجارة دبي غير النفطية مع كينيا العام الماضي.

استثمارات

بلغت قيمة الاستثمارات من دبي إلى كينيا 253 مليون دولار (931 مليون درهم) خلال الفترة من عام 2018 حتى يوليو 2023، وتركزت في قطاعات الأغذية والمشروبات، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، والمعدات الصناعية، والمنتجات الاستهلاكية، والبرامج وخدمات تقنية المعلومات وخدمات الأعمال. وبحسب بيانات «إف دي آي إنتيليجنس»، استحوذت دبي على 98.9% من إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كينيا.

ويقدر عدد شركات دبي المسجلة والعاملة في كينيا بـ15 شركة، تستثمر في قطاع التقنيات المالية والطاقة المتجددة والتطوير العقاري وتطوير البنية التحتية.

