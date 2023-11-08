"ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2023 يستضيف 28 شركة إيطالية

تشارك في الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، 28 شركة إيطالية ضمن الجناح الإيطالي في المعرض. وتعتبر هذه الشركات من كبرى الشركات الإيطالية المتخصصة في الحلول المتقدمة الخاصة بأنظمة الطاقة المتجددة، والصحة البيئية والسلامة الغذائية، والحلول المتكاملة لمعالجة النفايات، ومحطات إعادة التأهيل البيئي، ومعالجة المياه، ومعدات نزح المياه، والمعالجة الكيميائية للمياه، ومحطات تحلية مياه البحر، والوقود البديل، والمضخات المزودة بالعدادات، والفحوص المخبرية، ومحطات الاستخدام المدني والزراعي.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: "لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا علاقات قوية قائمة على تنمية وحماية المصالح المشتركة، وقد ارتقت هذه العلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ومع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، نتطلع إلى المساهمة الفاعلة في تعزيز التعاون في العديد من القطاعات، خاصة في الطاقة المتجددة، وأداء دور فعال في تسريع عجلة الحياد الكربوني وانتقال الطاقة وضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع. ونرحب بالمشاركة الدائمة للشركات الإيطالية في معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية، ويسعدنا اختيار كبرى الشركات الإيطالية للمعرض ليكون بمثابة منصة رائدة لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، وعقد الصفقات واستكشاف الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة، وبناء الشراكات والعلاقات التجارية، وتعزيز فرص الأعمال".

من جانبه، قال أميديو سكاربا، المفوّض التجاري الإيطالي لدى وكالة التجارة الإيطالية في دولة الإمارات: "تتوافق رؤية جمهورية إيطاليا ودولة الإمارات في جهودهما لمواجهة التحديات المناخية الحالية. ويعد معرض ويتيكس منصة مثالية لمواصلة تطوير العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين في قطاع الطاقة المتجددة. ومع تصدير منتجات بقيمة 134 مليون يورو إلى دولة الإمارات في عام 2022، تعد إيطاليا المورد الأوروبي الثاني لدولة الإمارات في مجال تقنيات الطاقة المتجددة. وشهد قطاع التصدير في إيطاليا صعوداً ونمواً خلال النصف الأول من عام 2023، وقد سجل تصدير التقنيات الخضراء زيادة بنسبة 51%".

وأضاف سكاربا: "نعود مجدداً اليوم إلى معرض "ويتيكس" بمشاركة عدد أكبر من خيرة الشركات الإيطالية الأكثر مهارة. ونضع الاستدامة على رأس قائمة أولوياتنا؛ وشعارنا هذا العام هو "الاستدامة هي إيطاليا المستدامة"، ونؤكد على التزام إيطاليا بالمساهمة في دعم التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني، خاصة في العام الذي ستستضيف فيه الدولة مؤتمر الأطراف (COP28)" .