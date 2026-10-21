أحمد بن سعيد يفتتح "ويتيكس 28" بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار ووجهة رائدةً لتنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية التي تجمع الشركات الرائدة والمستثمرين وصُنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعارف، وبناء الشراكات، والتعرف إلى أحدث الحلول والابتكارات، وصياغة مستقبل القطاعات الحيوية.

وقال سموه خلال افتتاحه الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بمركز دبي التجاري العالمي إن (ويتيكس) يجسد هذه الرؤية الطموحة من خلال دوره في بناء و استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، بما يربط بين الابتكار والفرص الاستثمارية والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والبيئي المستدام.

وأضاف: "نثق بأن دورة هذا العام ستسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات المستقبلية، وتسريع تطوير الحلول التي تدعم الاستدامة، بما يعزز تنافسية دبي ويرسخ دورها شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي".

كان في استقبال سموّه نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض "ويتيكس" سعيد محمد الطاير، ورئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي ماجد حمد الشامسي، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة.

حضر افتتاح المعرض وزيرة التغير المناخي والبيئة الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، ومدير عام بلدية دبي المهندس مروان أحمد بن غليطة، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة عبدالله بالعلاء، وأمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي أحمد بطي المحيربي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) أحمد بن شعفار، والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) محمد جميل الرمحي، والرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك حسين سلطان لوتاه، والعضو المنتدب لشركة أكوا رعد السعدي، ورئيس جامعة دبي الدكتور عيسى البستكي، وأعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جانب عدد من السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال الطاير إنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رسّخ معرض "ويتيكس"، على مدى 28 عاماً، مكانته منصةً عالميةً رائدةً للاستدامة والاقتصاد الأخضر وتقنيات المستقبل، تجمع الشركات والمستثمرين وصنّاع القرار والمبتكرين لاستكشاف الفرص، وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة وأكد أن تنامي المشاركة الدولية يعكس الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة.

وأشار إلى أن الدورة الحالية من معرض ويتيكس تشهد مشاركة 3,000 شركة من 60 دولة حول العالم، وتضم 13 جناحاً دولياً، وتمتد على مساحة 85,000 متر مربع فيما استقطبت رعاية 60 مؤسسة محلية وعالمية.

وتجوّل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في أرجاء معرض "ويتيكس"، واطلع على أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها الجهات والشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وإزالة الكربون وغيرها من المجالات.

وتفقّد سموه عدداً من الأجنحة الدولية والمنصات المشاركة في المعرض منها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشركة "إمباور"، وإينوك، وشركة الفنار، ومصدر، وسيمنس للطاقة، والواحة الخضراء للمقاولات العامة، ولارسن آند توبرو، ودوكاب، وداماك، وطاقة، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة ماي دبي.

واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على مجموعة من أبرز المشاريع والمبادرات والحلول الرقمية التي تعرضها الهيئة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، والأمن المائي، والذكاء الاصطناعي، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، والاستدامة، والتنقل الأخضر.

وتعرف على آخر التطورات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 4660 ميجاوات، وستصل إلى أكثر من 8000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وتتضمن منصة الهيئة نموذجاً للمرحلة السابعة من المجمع التي ستتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8400 ميجاوات ساعة ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.

يعد "مشروع الهيدروجين الأخضر"، الذي تنفذه الهيئة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية.

ويعد مشروع حصيان لتحلية المياه، الأكبر في العالم لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه. وتصل الطاقة الإنتاجية لمشروع حصيان إلى 180 مليون جالون يومياً، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم .

وتبرز الشركات التابعة لـ "ديوا الرقمية"، أحدث منتجاتها وبرامجها المتقدمة ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" المُصنَّف من قبل "غينيس للأرقام القياسية" كأكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، وإنفراX، وديجيتال X.

وتنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي على هامش "ويتيكس" العديد من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، موزعة على عدد من القاعات المتخصصة في الطاقة المتجددة والاستدامة والابتكار والمستقبل والمياه والصحة والسلامة وغيرها من المواضيع.

وبالتزامن مع "ويتيكس"، ينظم كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر".