«إس تي آر»: الإمارات الأولى عالمياً في الإشغال الفندقي

حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً من حيث المعدل العام لإشغال المنشآت الفندقية بنسبة وصلت إلى أكثر من 84.6%، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاع سياحة الترفيه والأعمال، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية.

وذكرت المؤسسة في تقريرها الدوري، أن السوق الفندقية في دولة الإمارات تشهد أداءً قوياً، حيث حققت أعلى معدل إشغال في العالم في الأسبوع الذي بدأ من 15 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى نسبة نمو كبيرة بلغت 10% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ونمو بنسبة 11.1% مقارنة بالأسبوع السابق من أكتوبر العام الجاري.

وارتفع معدل الإشغال العالمي، باستثناء الولايات المتحدة، إلى 71.3%، بزيادة قدرها 2.3 نقطة مئوية على أساس سنوي وبنسبة 7.6 نقطة مئوية عن العام الماضي.

كما ارتفع معدل سعر الغرفة الفندقية أيضاً على أساس سنوي 9.4%، فيما ارتفعت إيرادات الغرفة المتوافرة بنسبة 22.5% على أساس سنوي لتصل إلى 102 دولار.

وواصلت الدول الـ10 الأولى، على أساس حجم المعروض الفندقي، تحقيق أداء قوي، حيث وصل معدل الإشغال هذا الأسبوع إلى 73.8%، بزيادة 10.8 نقاط مئوية على العام الماضي، مع نمو متوسط سعر الغرفة وإيرادات الغرفة المتوافرة بنسبة 7.9% و26.3% على التوالي.

وخارج الأسواق الـ10 الأكبر من حيث المعرض، حلت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بعد دولة الإمارات، مسجلة معدل إشغال بلغ 83.1% بنمو 6.7% على أساس سنوي، تلتها إيرلندا بمعدل بلغ 82.6% بنمو 2.9 على أساس سنوي، ثم تشيلي بـ73.1% بمعدل نمو بلغ 73.1% وبنمو 11% على أساس سنوي.

وتشهد دولة الإمارات زخماً قوياً خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع ارتفاع وتيرة تدفق الزوار من مختلف الأسواق بدعم من سياحة الترفيه والأعمال، عبر استضافتها لمجموعة كبيرة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الدولية البارزة، التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم، وتشهد الإمارات خلال الربع الأخير من العام الجاري سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

إيرادات المنشآت الفندقية

بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات 26 مليار درهم، خلال الفترة من يناير إلى يوليو لعام 2023، محققة نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، فيما وصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة إلى 16 مليون نزيل، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية. وبلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الدولة 1224 منشأة بنهاية يوليو الماضي، في حين وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.