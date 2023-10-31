إشغال كامل لأول مجمع سكني في "قرية إكسبو"

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أن "قرية إكسبو"، المجمع السكني في مدينة إكسبو دبي، قد حققت إشغالاً كاملاً في أول مجمعاتها السكنية "ريزيدنسز 4"، وذلك بعد عام واحد فقط من إطلاقه رسمياً في أكتوبر 2022. ولتلبية الطلب المتزايد في السوق، بدأ مركز دبي التجاري العالمي التأجير المسبق في تجمّع "ريزيدنسز 2"، والمقرر افتتاحه في يناير 2024.

وكانت قرية إكسبو من المشاريع التي قام مركز دبي التجاري العالمي بتطويرها لتكون المجمع السكني الرسمي لإكسبو 2020 دبي، واستضافت آلاف المشاركين الدوليين خلال الحدث العالمي الذي انعقد على مدار ستة أشهر. وتم إعادة افتتاح هذا المجمع السكني، العام الماضي كمجمع شامل ومتكامل في مدينة إكسبو دبي، لتلبية احتياجات السكان والزوّار القادمين للسياحة والأعمال.

وقال نائب الرئيس لإدارة الأصول والاستثمار في مركز دبي التجاري العالمي، خالد الفهيم: "توفّر قرية إكسبو خيارات متنوعة من الشقق المخدومة المتاحة للتأجير على المدى القصير والوحدات السكنية المتاحة للتأجير طويل الأجل، وتمت إعادة افتتاحها في أكتوبر 2022 بالتزامن مع إعادة افتتاح مدينة إكسبو دبي".

وأضاف: "تأتي معدلات الإشغال الاستثنائية في مجمع (ريزيدنسز 4) السكني للتأكيد على الطلب المتزايد على الحياة المجتمعية الفاخرة والجاذبية التي تتمتع بها مدينة إكسبو دبي كوجهة حيوية. وفي الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات ودبي لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) في نهاية شهر نوفمبر لتسليط الضوء على قضايا التغير المناخي والاستدامة، تستعد مدينة إكسبو دبي مجدداً لاستضافة وإلهام الجميع من حول العالم، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذا الإرث الكبير".

وتعد "قرية إكسبو" وجهة سكنية نابضة بالحياة، وهي تتألف من أربع مجمعات سكنية تضم مساحات شاسعة بمناظر طبيعية خلّابة وتشكّل مجتمعاً آمناً للمشاة. ويضم كل مجمع سكني مجموعة خاصة من المرافق، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، وحوض سباحة، ومنطقة ألعاب للأطفال، وحديقة إكسبو الشاسعة والتي تبلغ مساحتها 37٫000 متر مربع، ومساراً للركض، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى مسار ركوب الدراجات، والسوبر ماركت، والصيدلية، والصالونات، والعيادة، وعدد متزايد من المطاعم والمقاهي.

من جهته، قال كريستوفر رومين من شركة سافيلز الشرق الأوسط، التي تقود عمليات التأجير بشكل حصري في قرية إكسبو: "نحن في سافيلز كنا دوماً على يقين بأن مستوى الإقبال على قرية إكسبو سيكون كبيراً وأننا سنتمكّن من تأجير الوحدات المتاحة بشكل سريع، إلّا أن المستويات التي شهدناها حتى الآن كانت غير مسبوقة".

وأضاف: "لقد كانت ردود المستأجرين مشجعة جداً، حيث تركّزت ردودهم حول العديد من المزايا المتوفرة، مثل سهولة الوصول إلى محطة المترو، ومواقف السيارات المخصصة، وجودة البناء الممتازة، والمساحات الخضراء الوفيرة، والأهم من ذلك، قدرتهم على توفير الوقت أثناء التنقّل، الأمر الذي يمنحهم الفرصة للاستمتاع بوقتهم بالشكل الأمثل. لقد نجح فريقنا المختص في تأجير الوحدات المتاحة وتحقيق نسبة إشغال بلغت 50% في مايو 2023، بعد ستة أشهر فقط من الإطلاق، وتم إشغال الوحدات المتبقية بسرعة خلال الأشهر التالية. إن معدلات الإقبال السريعة هي انعكاس للجودة العالية للمجمع ومزاياه".