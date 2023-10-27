«دي بي ورلد» تسرّع كهربة عمليات الموانئ لتقليل الانبعاثات

أعلنت شركة «إي بي إم تيرمينالز» ومجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، أمس، عن شراكة استراتيجية لتسريع إزالة الكربون من المحطات العالمية، عبر كهربة معدات مناولة الحاويات التي تسمى اختصاراً «CHE» على نحو واسع.

وترتكز الشراكة على أبحاث تشير إلى إمكانية الوصول إلى نقطة التحول بالنسبة لمعدات مناولة الحاويات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية في فترة تراوح بين سنتين وثماني سنوات مقبلة، من خلال الإجراءات الصحيحة من أصحاب العلاقة في القطاع.

وتعد معدات المناولة عامل تمكين حاسماً لعمليات الموانئ، وتستخدم لنقل الحاويات من وإلى السفن عبر 940 ميناء حاويات في العالم. وأتاحت معدات المناولة في عام 2020، نقل 815 مليون حاوية نمطية قيمتها الإجمالية 8.1 تريليونات دولار.

ويقدّر عدد وحدات معدات المناولة عالمياً بما يراوح بين 100 و120 ألف وحدة، وهي مسؤولة عن إنتاج ما بين 10 و15 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وتشير الأبحاث إلى أن نقطة تحوّل يمكن أن تحدث في استخدام معدات المناولة التي تعمل بالبطاريات لتحل محل الديزل، بوصفها خياراً جذاباً وقابلاً للعمل وأكثر فاعلية من حيث الكلفة بأسعار معقولة.

وقال المدير التنفيذي للعمليات للموانئ والمحطات في مجموعة موانئ دبي العالمية، تيمان ميستر، إن «المعدات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في الموانئ، تعد وسيلة واقعية وقابلة للتنفيذ بأسعار معقولة، لتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير».