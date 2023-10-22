مكتوم بن محمد يلتقي رئيس وزراء سنغافورة

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة لي هسين لونغ، وناقشا تعزيز الشراكة بين الجانبين في المرحلة المقبلة

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تشهد العلاقات الإماراتية السنغافورية ازدهاراً كبيراً في مجالات العمل الحكومي والمجالات الاقتصادية بين البلدين الذين يمثلان مركزين محوريين للتجارة العالمية، ووجهتين مهمتين على خارطة السياحة العالمية، وتعدّ الإمارات الشريك التجاري الأول لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ سنوات عديدة".

وأضاف سموه: "التقيت معالي لي هسين لونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة وناقشنا تعزيز الشراكة بين الجانبين في المرحلة المقبلة في مختلف المجالات الحيوية خاصةً مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتحوّل الرقمي والتصنيع والأبحاث والتطوير والابتكار وغيرها من القطاعات المرتبطة بصناعة المستقبل".

وأكد سموه قائلا: "برؤى قيادتنا يستمر نهج الإمارات الثابت على تعزيز الحوار الحضاري والاقتصادي المشترك مع دول العالم، وعلاقتنا مع جمهورية سنغافورة تتّجه بخطى ثابتة نحو المستقبل بما يحقق الازدهار والرخاء لشعبي البلدين".