2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 381 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم، منها 64 مبايعة لأراضٍ بـ698.17 مليون درهم، و317 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 666.53 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 854.15 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 24 هبة بقيمة 67.86 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43.59 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بـ80 مليون درهم في رقة البطين، بينما تصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بتسجيلها 59 مبايعة بـ80.51 مليون درهم