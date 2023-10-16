منصة حكومة دبي في «جيتكس» تجمع 40 جهة

تنطلق، اليوم، فعاليات مشاركة المنصة الرئيسة لحكومة دبي في معرض «جيتكس غلوبال 2023». ويُشارك في المنصة الموحدة لحكومة دبي أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة في إمارة دبي.

وتُسلط دبي الرقمية الضوء من خلال المشاركة على مستجدات مشاريعها ومبادراتها في مجالات تجارب وخدمات المدينة الرقمية، والاستراتيجيات، إلى جانب البيانات والإحصاءات والأمن الإلكتروني. بالإضافة إلى المبادرات والخدمات الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال أيام الحدث، إلى جانب ما سيتم عرضه من ابتكارات وخدمات رقمية تقدمها الجهات المشاركة على المنصة الرئيسة لحكومة دبي.

وأكد مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، أن «مسيرة رقمنة الحياة المتسارعة في إمارة دبي التي قادتها الجهود المشتركة والحثيثة بين دبي الرقمية من جهة، والقطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، أسهمت في تعزيز وتطور المنظومة الرقمية بخدماتها ومشاريعها المختلفة التي أصبحت تُغطي جميع جوانب الحياة اليومية لسكان وزوار مدينة دبي، كما أنها تلبي الاحتياجات الحالية والتطلعات المستقبلية، لذا من المهم أن نُشارك مسارات تطور هذه المنظومة وآليات وسُبل تطويرها من خلال تبادل الأفكار وأفضل الممارسات والتجارب مع المعنيين في قطاع رقمنة المدن للوصول إلى أفضل الحلول، الأمر الذي توفره منصة معرض (جيتكس غلوبال 2023)، والتي تجمع اليوم تحت مظلتها ما يزيد على 6000 جهة عارضة من أكثر من 170 دولة».

وفي محور تجارب المدينة تستعرض دبي الرقمية مستجدات خدمات صرف المنح السكنية، وإدارة إقامات العمال، والحصول على منحة أرض، إلى جانب إدارة إقامات العمالة المنزلية والحصول على الرعاية الطبية، وشراء وبيع مركبة، بالإضافة إلى إعداد وإدارة مركبة كهربائية، وتشييد وصيانة المبنى.

أما بالنسبة لمحور خدمات المدينة الرقمية، فتشارك بكل من: تطبيق الموظف الذكي، وواجهة برمجة تطبيقات دبي، ومعاملات دبي، وسحابة دبي الرقمية. فضلاً عن خدماتها الرقمية الأساسية التي تشمل: الهوية الرقمية، وتطبيق دبي الآن، و(منصتي 04 وDubai.ae).

وفيما يتعلق بالاستراتيجيات تُقدم «دبي الرقمية» خلال المعرض نظرة عامة على استراتيجية دبي الرقمية، والتناغم الرقمي، إلى جانب لوحة المهارات الرقمية، وإحصاءات التنافسية الرقمية.

ومن خلال محور البيانات والإحصاءات، تُعرّف «دبي الرقمية» زوار المعرض بمشاريع اعرف متعاملك، ولوحة دبي وحديث دبي، إضافة إلى البيانات الاصطناعية، وبرنامج جودة البيانات، والتعداد اللحظي لسكان دبي، فضلاً عن «دبي بالس»، والموقع الإلكتروني لإحصاءات دبي. ومبادرات التمكين باستطلاعات الرأي، ومسح دخل وإنفاق الأسرة.

وتستعرض المنصة من خلال محور الأمن الإلكتروني تطورات ماسح واجهة برمجة التطبيقات، والمرقاب، ورزام، وأساس، والمها إلى جانب مستجدات مشاريع مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني.

وقال المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، فهد أحمد الرئيسي: «يعكس التزامنا المشاركة في هذا الحدث الرائد التزامنا دعم مسيرة التحوّل الذكي التي تقودها دبي في مجال الخدمات الحكومية. ويتماشى ذلك مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في اعتماد أحدث التقنيات وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتعزيز جودة حياة المتعاملين ورضاهم، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية».