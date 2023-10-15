غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق برنامج «انطلق في دبي»

تستعد غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، لاستضافة معرض «إكسباند نورث ستار»، أكبر معرض وتجمع للشركات الناشئة حول العالم، بدءاً من اليوم، في «دبي هاربر».

وسيشهد معرض «إكسباند نورث ستار» إطلاق غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لبرنامج «انطلق في دبي Launchpad Dubai»، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة نمو وتوسع شركات التكنولوجيا العالمية إلى دبي، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات الناشئة سريعة النمو والشركات المليارية، وذلك عبر منصة واحدة تقدم خدمات مثل التأشيرات، والخدمات المصرفية والقضائية، وخدمات الإسكان، والمهارات، وغيرها من الخدمات الأساسية.

ويستمر المعرض على مدار أربعة أيام، ويبني في نسخته الحالية على النجاح الذي حققه معرض «إكسباند نورث ستار» العام الماضي، حيث أثمر عن تأسيس نحو 150 شركة ناشئة في دولة الإمارات نتيجة عقود وقعت وتم إبرامها خلال المعرض.

وسيكون جناح غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في معرض «إكسباند نورث ستار» المحطة الأساسية لبرنامج «انطلق في دبي»، حيث يستضيف أقساماً خاصة لشركاء البرنامج، ويمكن للشركات الرقمية المهتمة المحلية والعالمية بدء إجراءات الحصول على خدمات الشركاء في جناح غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

كما يمكن للشركات الرقمية التي تستوفي الشروط تقديم طلب الحصول على «الإقامة الذهبية» وإجراء اختبار اللياقة الطبية.

ويتضمن برنامج «إكسباند نورث ستار» فعالية «اثنين الذكاء الاصطناعي»، التي تجمع كوكبة من الشركات الناشئة متسارعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي، و«إنديا سنترال»، أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند، و«آسيا فاست 100»، و«أفريكا فاست 100»، ويجمعان أفضل 100 شركة ناشئة في فئتها من كل قارة من القارتين للمشاركة في برنامج كامل على مدى أيام الحدث، ويتضمن المؤتمرات وفعاليات التواصل ومسابقة مخصصة لعرض الأفكار، كما يشهد المعرض أيضاً ثلاث فعاليات تُقام في موقع مشترك هي: «فينتك سيرج»، وقمة «مستقبل البلوك تشين»، و«ماركتنغ مينيا».

ويستضيف «إكسباند نورث ستار» قمة المستثمرين التي تجمع أكثر من 250 من ممثلي المكاتب العائلية المحلية والعالمية وصناديق الاستثمار والمستثمرين، وسيشهد معرض «إكسباند نورث ستار» كذلك للمرة الأولى إطلاق مبادرة نوعية جديدة تحت اسم «رواد الأعمال الإماراتيين» (Emaratipreneur Inc)، التي تعتبر فعالية ومنصة مثالية مجتمعية للتواصل والتعارف والتطوير مصممة حصرياً لرواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين الإماراتيين.

وستضم الفعالية منطقة عرض هي الأولى من نوعها للمبتكرين الشباب الموهوبين والشركات الناشئة الرقمية الذين سيتمتعون بأجنحة عرض خاصة، كما تشمل الفعالية «مجلس رواد الأعمال الإماراتيين»، الذي سيضم حلقات نقاش جماعية تسلط الضوء على تمكين الجيل المقبل من الشركات الناشئة والشركات المليارية ورواد الأعمال المشهورين عالمياً من الشباب الإماراتي.

وسيستضيف معرض «إكسباند نورث ستار» هذا العام أيضاً «تحدي سوبرنوفا»، مسابقة العروض التقديمية الشهيرة بجائزة قدرها 200 ألف دولار أميركي.

ويشكل «إكسباند نورث ستار» الخيار الأول للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات والتمويل المشترك وحشد التمويل.

ومن المقرر أن يشهد المعرض مشاركة أكثر من 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة، ليجمع تحت مظلته أبرز الشركات الناشئة في العالم والمبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال ومؤسسي الشركات الكبرى. ويتوجه أكثر من 1000 مستثمر يديرون أصولاً بقيمة تريليون دولار إلى دبي التي تتنامى مكانتها كمركز للاقتصاد الرقمي العالمي.

دعم أجندة «D33»

يطمح معرض «إكسباند نورث ستار» إلى دعم هدف أجندة «D33» بتحويل 30 شركة ناشئة إلى شركات مليارية عالمية تتجاوز قيمتها مليار دولار أميركي بحلول عام 2033.

• «إكسباند نورث ستار» يشكل الخيار الأول للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات والتمويل.