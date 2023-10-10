%43 نمواً في حجوزات مقاعد «درجة الأعمال» إلى دبي

كشفت مجموعة «فورورد كيز»، المتخصصة في تحليلات السفر، أن حجوزات الطيران على مقاعد درجة الأعمال إلى دبي سجلت نمواً بنسبة 43%، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل مستويات الجائحة، مشيرة إلى أن عدد مقاعد رجال الأعمال على الرحلات من دبي وإليها سجل نمواً بنسبة 2%، مقارنة بمستويات عام 2019.

وذكرت «المجموعة» لـ«الإمارات اليوم»، أن الحجوزات والطلب على مقاعد الدرجة السياحية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، سجل بدوره نمواً بنسبة 13% خلال الفترة ذاتها من عام 2019، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة لدى «المجموعة»، التي أكدت قوة الطلب على السفر إلى ومن دبي.

وأفادت «المجموعة» بأنه بالنظر إلى فترة الربع الرابع، من المتوقع أن تتعافى حركة السفر بشكل كامل في بعض الأسواق في الشرق الأقصى وتسجل نمواً ملحوظاً، بما فيها سنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرهما من الأسواق.

وقالت «المجموعة» المتخصصة في تحليلات السفر، في تقرير خاص نشرته أخيراً، إنه منذ أن أعادت دبي فتح أبوابها أمام حركة الطيران العالمية في يوليو 2020، فإن المسافرين الذين يزورون دبي يقضون فترات أطول في المتوسط.

وكشفت في تقريرها أن نسبة المسافرين جواً على درجات السفر «الممتازة» إلى الإمارة ازدادت بمقدار ثلاث نقاط مئوية خلال عام 2022، مبينة أن الزيادة النسبية في عدد المسافرين الأثرياء جاءت مدفوعة بالمجموعات، بما في ذلك العائلات، بمعدل يراوح بين ثلاثة وخمسة زوار، إضافة إلى الأزواج.

وأظهرت أحدث بيانات «فورورد كيز»، نمواً بنسبة 20% في حجوزات الطيران إلى دبي، خلال الربع الرابع من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفتت إلى أن خمس أسواق تتصدر قائمة حجوزات الطيران إلى دبي، خلال الربع الأخير من عام 2023، موضحة أن المملكة المتحدة تأتي في المركز الأول مسجلة نمواً بنسبة 22% في الحجوزات، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 14% مقارنة بمستويات 2019.

وكان اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميبا)، كشف أن شركات الطيران الخاص ورجال الأعمال تتلقى حجوزات مكثفة على رحلاتها إلى دبي خلال الفترة القريبة المقبلة، بالتزامن مع الطلب السياحي الموسمي، فضلاً عن معارض وأحداث كبرى، مثل معرض دبي للطيران، ومؤتمر المناخ «كوب 28».

وأكد «ميبا»، لـ«الإمارات اليوم»، أن الطلب القوي للطيران الخاص ورجال الأعمال على دبي متواصل طوال العام، كونها مركزاً مالياً عالمياً، ووجهة سياحية تستقطب الملايين كل عام، كما شهدت خلال السنوات الأخيرة تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال مع انتقال المزيد من الأثرياء للعيش في الإمارة.

وكان مطار دبي الدولي شهد انتعاشاً كبيراً في حركة السفر، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت حركة المسافرين خلال هذه الفترة مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، مع استقبال المطار الأكثر ازدحاماً في العالم 41.6 مليون مسافر في النصف الأول.

يشار إلى أن مطار دبي الدولي يتصل بـ257 وجهة، عبر 91 شركة طيران دولية على مستوى 104 دول من حول العالم.