1.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.7 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مع تصدر «العالمية القابضة» و«الإمارات دبي الوطني» التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و598 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 421.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 30.2 ألف صفقة.

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9630.54 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4056.04 نقطة.

وشهد سوق دبي، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بقيمة جاوزت 10.73 ملايين درهم.