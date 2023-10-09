مكتوم بن محمد: الميزانية العامة للاتحاد تعكس نهضة الإمارات وتسارع وتيرة التنمية المستدامة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الميزانية العامة للاتحاد تعكس نهضة الإمارات وتسارع وتيرة التنمية المستدامة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "اعتمد مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 - 2026 بقيمة 192 مليار درهم، واعتمد المجلس الميزانية الخاصة لسنة 2024 بإجمالي مصروفات تقديرية نمت إلى 64 مليار درهم".

وأضاف سموه: "الميزانية العامة للاتحاد تعكس نهضة الإمارات وتسارع وتيرة التنمية المستدامة في ظلّ قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

وتابع سموه: "نعمل على إنجاز خطط ومشاريع تضع شعب الاتحاد في صدارة أولوياتها، لأنّ الإمارات وطن الريادة وشعبها يستحق الأفضل".