إطلاق المرحلة الثانية من «مايا تاون هاوس»

أطلقت شركة «الأندلس كورت يارد» للتطوير العقاري، المرحلة الثانية من مشروع «مايا تاون هاوس» في دبي، بعد نجاح المرحلة الأولى التي تم إنجازها في وقت قياسي.

وبدأت الشركة في العمل بالمرحلة الثانية على أرض الواقع، حيث يتم التركيز في المرحلة الثانية على المساحات لتراوح المساحة بين 2900 و3900 قدم مربعة للتاون هاوس. ويرفع هذا المشروع من استثمارات الشركة في إمارة دبي لتتجاوز الـ200 مليون درهم، كما تسعى لإضافة مشروعات جديدة في أبوظبي والعين إلى محفظتها.

وتتكون المرحلة الثانية للمشروع من 24 تاون هاوس فقط، وتضم خدمات للعناية بكبار السن وطرح ميزات داخل العقار تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة والأفراد الذين هم بحاجة لعناية خاصة، وتوفير تكنولوجيا حديثة لتقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة والأفراد الذين يحتاجون عناية طبية.