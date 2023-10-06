مطار دبي يستقبل أولى رحلات «الخطوط القبرصية»

استقبل مطار دبي الدولي أولى رحلات شركة الخطوط الجوية القبرصية (TUS)، حيث جرى تسيير الرحلة من مطار لارنكا الدولي إلى مبنى المسافرين رقم (1) في مطار دبي على متن طائرة «إيرباص A320».

وأفادت مؤسسة مطارات دبي في بيان، أمس، بأن هذه الرحلة تُعدّ أول رحلة مجدولة لـ«الخطوط الجوية القبرصية» إلى منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الشركة القبرصية بتعزيز وصول المسافرين من قبرص إلى دبي، والربط بين الجانبين، بما ينسجم مع جهودها الرامية إلى تشجيع المسافرين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها على زيارة قبرص.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، ماجد الجوكر: «نرحب بشركة الخطوط الجوية القبرصية التي انضمت لقائمة شركات الطيران التي تُسيّر رحلاتها من وإلى مطار دبي الدولي، ونؤكد بدورنا التزامنا بتوفير تجربة سفر سلسة وخدمات عالية الجودة لضيوفنا المسافرين».

ولفت إلى أن «هذه الإضافة الجديدة تأتي في إطار جهودنا الرامية إلى تقديم مزيد من خيارات السفر لربط إمارة دبي بكثير من الوجهات، وذلك بهدف تعزيز السياحة والتجارة بينها وبين الوجهات الأخرى».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القبرصية، أحمد علي: «يسرنا إطلاق هذه الخدمة المباشرة الجديدة التي تربط بين قبرص ودبي، لتضاف إلى شبكة وجهاتنا التي نوفرها للمسافرين على متن طائراتنا، ونتطلع من خلال هذه الخطوة إلى الإسهام في الربط بين الإمارات وقبرص سياحياً وتجارياً، فضلاً عن توفير خيارات سفر مجزية، وذلك بما ينسجم مع حرصنا المستمر على توسعة شبكة رحلاتنا في منطقة الشرق الأوسط».

يشار إلى أنه من المقرر أن تُسيّر شركة الخطوط الجوية القبرصية رحلاتها بين لارنكا ومطار دبي الدولي مرتين في الأسبوع يومي الخميس والأحد.