152 ألفاً.. عدد الغرف الفندقية في دبي بحلول 2024

أفاد التقرير السنوي لزوار دبي خلال عام 2022، بأن سكان دولة الإمارات سجلوا 9.5 ملايين ليلة في فنادق دبي خلال العام الماضي، وشكلوا 25% من الرقم الإجمالي لأعداد الليالي الفندقية، لافتاً إلى أن عدد الغرف الفندقية في المدينة في طريقه إلى تجاوز 152 ألف غرفة بحلول عام 2024، مقارنة مع 146.49 ألف غرفة في 804 فنادق بنهاية عام 2022.

وتفصيلاً، كشف التقرير السنوي لزوار دبي خلال عام 2022، أن سكان دولة الإمارات سجلوا 9.5 ملايين ليلة في فنادق دبي خلال العام الماضي، وشكلوا 25% من الرقم لإجمالي أعداد الليالي الفندقية، ما يعكس تزايد شعبية وجاذبية الإمارة للسياحة الداخلية.

وذكر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منه، أن متوسط مدة إقامة السياح من سكان الدولة في فنادق دبي وصل إلى 2.8 ليلة، ارتفاعاً من 1.9 ليلة في عام 2019، مشيراً إلى أن السياحة الداخلية، التي لعبت دوراً محورياً في استدامة قطاعي الفنادق والضيافة في دبي، طوال فترة تفشي وباء «كوفيد-19»، أسهمت مرة أخرى في النجاح الباهر الذي حققه قطاع السياحة في الإمارة في عام 2022.

وقالت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إن صناعة الفنادق في الإمارة شهدت معدلات نمو كبيرة مواصلة الأداء المتميزة في عام 2022، مقارنة بالعام السابق، مدعومة ليس فقط بالارتفاع المذهل في عدد الزوار الدوليين الوافدين، لكن أيضاً بقطاع السياحة الداخلية المزدهر، الذي نما بشكل كبير خلال الوباء.

وذكرت الدائرة، في تقرير الزوار لعام 2022، أن المؤشرات القوية للنمو ظهرت جلياً في الارتفاع السنوي في متوسط الإشغال من 67% في عام 2021، إلى 73% العام الماضي، وهو أحد أعلى معدلات الإشغال في العالم، مع كون المعروض من الغرف أكبر بكثير مقارنة بالوجهات السياحية الأخرى حول العالم، مشيرة إلى أن هذه المستويات تحققت مع زيادة بنسبة 16% في المعروض الجديد من الغرف الذي دخل السوق مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وذكر التقرير، أن حجم السوق الفندقية في دبي ارتفع إلى 146 ألفاً و496 غرفة في 804 فنادق بحلول نهاية عام 2022، مقارنة بـ126 ألفاً و120 غرفة في 741 منشأة قبل ثلاث سنوات، بزيادة قدرها 16% و9% على التوالي.

وأشار إلى أن هذا الاتجاه لا يُظهر أي علامة على التراجع، حيث إن عدد غرف الضيوف في المدينة في طريقه إلى تجاوز 152 ألف غرفة بحلول عام 2024، وهي زيادة تسلط الضوء على جاذبية المدينة الدائمة، باعتبارها واحدة من أكبر مراكز جذب الاستثمار الفندقي في العالم.

وتابع التقرير أن ما عزز سمعة دبي الدولية أيضاً أن مشغلي الفنادق في المدينة تفوقوا بشكل واضح على النتائج القياسية السابقة لعام 2019، عبر جميع مؤشرات الأداء الرئيسة الأخرى في عام 2022، حيث وصلت ليالي الغرف المشغولة إلى مستوى قياسي بلغ 37.43 مليوناً في العام الماضي، بزيادة 19% مقارنة بعام 2021 (31.47 مليوناً)، و17% مقارنة بعام 2019.

وارتفع متوسط السعر اليومي في المدينة البالغ 536 درهماً، بنسبة 19% على أساس سنوي، و29% مقارنة بعام 2019، في حين ارتفعت إيرادات الغرفة المتاحة بنسبة 30% مقارنة بعام 2021، و25% في عام 2019، لتصل إلى 391 درهماً.