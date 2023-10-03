«دبي المالي» يربح 2.38 مليار درهم

ربح سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس الإثنين، أكثر من 2.38 مليار درهم، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية في جلسة مستهل الأسبوع، سيولة ناهزت 1.65 مليار درهم، توزعت بواقع 989.552 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و665.294 مليون درهم في سوق دبي، بعد التداول على 400.89 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 26.24 ألف صفقة. وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.47%، ليغلق عند 4183.14 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو 2015، فيما ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.02% إلى مستوى 9787.56 نقطة.