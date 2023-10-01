«سكيفت»: عودة قوية للسياحة الصينية إلى دبي

قالت شركة «سكيفت» للأبحاث إن المسافرين الصينيين يعودون إلى دبي تدريجياً مع فتح الصين لأبوابها أمام السفر الدولي، مشيرة إلى مستويات نمو قوية سجلتها الإمارة في حركة التدفق من هذه السوق منذ بداية العام الجاري وخلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت الشركة في دراسة لها أن دائرة الاقتصاد والسياحة أطلقت قبل الوباء حملات عدة للتركيز على هذه السوق واستقطاب المزيد من الزوار منها، فضلاً عن العديد من الشراكات التي جعلت هذه السوق ضمن قائمة أبرز الأسواق المصدرة للسياح إلى الإمارة

وأوضحت أنه في عام 2016 أعلنت دولة الإمارات تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول للسياح الصينيين، وبحلول عام 2019 كانت الصين خامس أكبر سوق مصدرة لدبي مع 989 ألف زائر، ما يعادل الضعف في أعداد الزوار خلال ثلاث سنوات فقط.

وقالت إنه مع إغلاق الحدود الدولية على الصعيد العالمي، إثر الجائحة، تراجعت الأرقام لكنها بدأت تتزايد تدريجياً، وبدأت الأرقام بنحو 23 ألف سائح من الصين في يناير وحده، لتحل هذه السوق في المركز 17 لأكبر الأسواق المصدرة للزوار، وبحلول أبريل، اقتحمت الصين المراكز الـ10 الأولى.

وذكرت الشركة أن النمو الكبير في أعداد الزوار إلى دبي خلال شهر يوليو جعل الصين ثامن أكبر سوق مصدرة مع أكثر من 328 ألف زائر، بزيادة قدرها 311% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق حيث وصل عدد الزوار حينها إلى نحو 80 ألفاً فقط.

وبينت أن دبي تحتل مكانة وموقعاً رئيساً للسياح الصينيين الباحثين عن قضاء عطلات مميزة، فهي موطن لأكبر مركز تجاري في العالم، وهي وجهة تسوق تضم سلسلة من الفنادق من فئة الخمس نجوم.

واستحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا 8% من إجمالي عدد الزوار القادمين إلى دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال الأشهر المقبلة، مع ارتفاع مستويات التدفق السياحي. ومع إعادة فتح الحدود للرحلات الدولية في الصين، استطاعت «طيران الإمارات» استعادة كامل شبكة وجهاتها ورحلاتها إلى الصين خلال الفترة الأخيرة، مع استئناف تشغيل الرحلة اليومية الثانية إلى بكين في سبتمبر 2023. وتشغل «طيران الإمارات» حالياً خمس رحلات يومياً إلى ثلاث وجهات في الصين، هي بكين وغوانزو وشنغهاي.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 9.83 ملايين سائح دولي خلال الفترة بين يناير ويوليو 2023، مقارنة بـ8.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو جاوزت 21%، ومقابل 9.58 ملايين زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل مستويات جائحة «كوفيدـ19» بنسبة نمو بلغت نحو 2.6%.