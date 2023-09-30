مطورو المشروعات المستقبلية يركزون على الاستدامة في المباني

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023»، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يسلط مطورو المشروعات العقارية المستقبلية الضوء على الاستدامة في قطاع المباني خلال مشاركتهم في المعرض.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، سعيد محمد الطاير، إن المعرض يجمع تحت سقفه أحدث المنتجات والحلول والتقنيات التي تغطي كامل عناصر المدن المستدامة، مثل الطاقة النظيفة والمتجددة والمركبات الكهربائية وإعادة التدوير وإدارة أنظمة الإنارة وأجهزة تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه وإدارة النفايات وإزالة الكربون والبناء المستدام، علاوة على المعدات والأنظمة الذكية التي تعزز المرونة والقدرة على التكيف مع التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المختلفة.

وأكد الطاير أن «ويتيكس» يعزز سنوياً مكانته، بوصفه مؤثراً مهماً في دعم مفاهيم الاستدامة وجعلها أسلوب حياة، ما يدعم التنمية المستدامة الشاملة العالمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل»، هشام عبدالله القاسم: «من خلال مشاركتنا في (ويتيكس)؛ نتطلع إلى تبادل المعرفة والتفاعل مع أبرز الخبراء، واستكشاف حلول مستدامة تعزز أنماط الحياة والمجتمع ككل».

وعن مشاركة شركة «إعمار العقارية» للمرة الأولى في معرض «ويتيكس»، قال عضو مجلس الإدارة التنفيذي للشركة المدير العام لمؤسسة «إعمار الخيرية»، أحمد المطروشي، «إن مشاركة (إعمار) في معرض (ويتيكس) تثبت التزامها الاستدامة، وستعرض حلولاً مبتكرة للحفاظ على المياه والطاقة في البيئة المبنية».

بدوره، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة «داماك العقارية»، حسين سجواني، حول مشاركة «داماك» الأولى في «ويتيكس»: «سنستعرض في المعرض ممارساتنا المرتبطة بتوفير الطاقة وتصاميم المشروعات والمبادئ التي تتماشى مع أهداف الاستدامة في أنظمة البناء والتشييد لدينا».