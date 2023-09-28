عزيزي للتطوير العقاري تطلق مشروعها الضخم "عزيزي ڤينيس" في دبي الجنوب

كشفت عزيزي، شركة التطوير العقاري الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خططها لتطوير مشروع عزيزي ڤينيس، مجمعها الفاخر المستوحى من مدينة البندقية الإيطالية على الواجهة البحرية، حيث يقع بالكامل داخل بحيرة كريستالية يمكن السباحة فيها، وتحديداً في منطقة دبي الجنوب سريعة النمو. وتم الكشف عن المشروع الكبير يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر في حفل إطلاق رائع تم تنظيمه في "كوكا كولا أرينا" الشهيرة في سيتي ووك، بحضور ما يزيد على 10,000 شخص، مع تقديم فقرات ترفيهية وفنية بمشاركة عدد من النجوم، ومن أبرزهم المطربة نانسي عجرم.

ومن بين أبرز المعالم لهذا المشروع الذي سيوفر 24 مليون قدم مربع من المساحة الطابقية الإجمالية على قطعة أرض تبلغ مساحتها 15 مليون قدم مربع، بوليفارد فاخر للمشاة يمكن التحكم بدرجة حرارته وأوبرا ثانية، فضلاً عن مجموعة واسعة من المرافق الأخرى الفريدة التي تعزز نمط الحياة المقيمين فيه. وتعمل شركة التصميم متعددة التخصصات AE7 الشهيرة عالمياً كجهة استشارية للمشروع.

وتتولى عزيزي دور المطور الرئيسي المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع الكبير متعدد الاستخدامات الذي تبلغ تكلفته 30 مليار درهم تقريباً، والذي سيضم أكثر من 30,000 وحدة سكنية موزعة على ما يقرب من 100 مجمع سكني، بالإضافة إلى أكثر من 400 فيلا ومنزل فاخر.

ويتميز عزيزي ڤينيس ببحيرته الضخمة بلونها الأزرق الكريستالي مع وجود العديد من الشواطئ التي تحيط بجميع مبانيها السكنية والفلل والمنازل الفخمة، إضافة إلى المساحات المخصصة للترفيه والتجزئة والأنشطة التجارية المختلفة. وستحيط الشواطئ بالمياه الفيروزية والمحلاة والمفلترة، إضافة إلى مسار لركوب الدراجات والجري بطول 8 كيلومترات، ومرافق اليوغا والأنشطة الرياضية الأخرى، وممشى يضم مجموعة واسعة من المطاعم والمحلات المتخصصة.