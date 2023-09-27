%20 نمواً في حجوزات الطيران إلى دبي بالربـع الأخير من 2023

أفادت مجموعة «فورورد كيز» المتخصصة في تحليلات السفر، بأن أحدث بياناتها أظهرت نمواً بنسبة 20% في حجوزات الطيران إلى دبي خلال الربع الرابع من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت المجموعة، لـ«الإمارات اليوم»، إن الطلب على السفر إلى دبي فاق مستويات عام 2019، قبل الجائحة، إذ تظهر البيانات نمواً بنسبة 19% في حجوزات الطيران إلى الإمارة خلال الربع الأخير من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، مشيرة إلى أن المسافرين الذين يزورون دبي يقضون فترات أطول في المتوسط خلال العام الجاري.

وأضافت أن خمس أسواق تتصدر قائمة حجوزات الطيران إلى دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تأتي في المركز الأول مسجلة نمواً بنسبة 22% في الحجوزات خلال الربع الأخير من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة 14% مقارنة بمستويات 2019.

وبينت أن الولايات المتحدة حلت في المركز الثاني مسجلة نمواً بنسبة 24% في حجوزات الطيران مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وبنسبة 76% مقارنة بمستويات عام 2019، فيما حلت الهند في المركز الثالث بنمو بلغ نحو 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة بلغت 47% مقارنة بالربع الأخير من عام 2019.

وأشارت إلى أن ألمانيا حلت في المركز الرابع في حجوزات الطيران إلى دبي وبنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، وبنسبة 45% مقارنة بمستويات عام 2019، فيما حلت أستراليا في المركز الخامس بنسبة نمو بلغت 37% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 26% مقارنة بمستويات عام 2019.

وقالت المجموعة إن «دولة الإمارات تعتبر وجهة مفضلة للمسافرين بغرض الترفيه والباحثين عن (الشمس والرمال)»، مشيرة إلى أنه «بالنظر إلى حركة السياح القادمين إلى الدولة، خلال فصل الصيف، كانت أوروبا والشرق الأوسط أكبر مناطق الأسواق المصدرة من حيث الحجم، وعلى وجه الخصوص، المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، وخارج هذه المناطق، برزت الهند كأكبر سوق مصدرة للزوار إلى الدولة».

إلى ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريس للسفريات»، محمد جاسم الريس، إن «المؤشرات الأولية تدل على أن دبي مقبلة على موسم سياحي قياسي خلال الربع الأخير من العام الجاري»، مضيفاً: «مستويات الطلب مرتفعة للغاية بالنسبة للحجوزات المؤكدة، ونتوقع أن تتواصل هذه الوتيرة خلال الأسابيع المقبلة».

وذكر الريس أنه «إلى جانب السياحة الترفيهية التي تلقى طلباً عالياً خلال هذه الفترة من السنة، تستضيف دبي معارض ومؤتمرات وأحداثاً عالمية كبرى، بما في ذلك معرض دبي للطيران ومؤتمر المناخ (كوب 28) وغيرها من المعارض الأخرى»، مشيراً إلى أن سياحة الأعمال والمؤتمرات شهدت معدلات نمو كبيرة خلال العامين الماضيين مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

ولفت إلى أن الطلب على السوق الفندقية في الإمارة، يتواصل مع تسجيل المنشآت الفندقية معدلات نمو كبيرة، على الرغم من دخول الآلاف من الغرف الجديدة إلى السوق منذ عام 2020، موضحاً أن «جاذبية دبي السياحية لمختلف الأنشطة بما في ذلك الترفيه وسياحة الأعمال تجعلها في قائمة اهتمامات الزوار على مدار العام».

أداء قوي

أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استقطاب الإمارة 9.83 ملايين سائح دولي خلال الفترة بين يناير ويوليو 2023، مقارنة بـ8.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو جاوزت 21%، ومقابل 9.58 ملايين زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل مستويات جائحة «كوفيدـ19» بنسبة نمو بلغت نحو 2.6%.

وبحسب بيانات الدائرة، واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت فيه مؤشرات كل من: أعداد السياح الدوليين الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، مستويات ما قبل «الجائحة».