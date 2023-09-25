«لوتشه» أحدث مشروع فاخر في «نخلة جميرا»

يعد مشروع «لوتشه» أحدث مشروع فاخر في نخلة الجميرا بدبي، والذي أعلن عنه الأسبوع الماضي، حيث أعلنت شركة «ترف» للتطوير العقاري التابعة لمجموعة «ياس القابضة»، عن وضع حجر الأساس للمشروع المتوقع أن يكون إضافة لمحفظة المشروعات العقارية الفاخرة في دبي.

واختارت «ترف» في إطار عمليات تطويرها للمشروع، شركة الهندسة المعمارية «إم زد أركيتكتس»، وشركة الإنشاءات «أساسات الظفرة إيه بي سي سي للأساسات والمقاولات البحرية»، حيث بدأت الأخيرة في تحضير عمليات البناء منذ أغسطس الماضي.

ويوفر المشروع إمكانية الوصول إلى شاطئ خاص ومرافق حصرية للراحة والترفيه، وخيارات متنوعة تضم شققاً فسيحة من غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم مع إطلالات بانورامية على البحر، إضافة إلى شقق «دوبلكس» و«بنتهاوس» فاخرة.

ويتميز المشروع بتصميمه المستوحى من الطبيعة والشاطئ والمنحنيات الرملية الساحرة، حيث يستمد مفهومه التصميمي من جمال الصحراء والمناظر البحرية في دبي.