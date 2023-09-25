«سبينس دبي» تخطط لطرح عام أولي في العام المقبل

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة «سبينس دبي»، صاحبة امتياز سلسلة المتاجر الكبرى في الإمارات وسلطنة عمان، تخطط لطرح عام أولي في الربع الثاني من عام 2024.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم كشف هوياتها، لأن الخطط لم تعلن بعد، أن شركة «البواردي للاستثمار»، مالكة الامتياز بنسبة 100%، عينت مجموعة «روتشيلد آند كو» لتقديم الاستشارات بشأن الطرح العام الأولي المزمع.

وأضافت المصادر أنها دعت بنوكاً الأسبوع الجاري لتقديم عروض للاضطلاع بأدوار في الطرح المتوقع لما يصل إلى 30% من الشركة. وسيعزز الطرح المحتمل لـ«سبينس دبي»، المقرر أن يتم في سوق دبي المالي، قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة بالمنطقة الذي يشهد توسعاً.

وطرحت شركة «مطاعم أمريكانا»، صاحبة امتياز مطاعم (كنتاكي وبيتزا هت) للوجبات السريعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تبيع أيضاً الأطعمة المجمدة، أسهمها في إدراج مزدوج في بورصتي أبوظبي والرياض في ديسمبر.

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة لولو»، المشغلة لمتاجر السوبر ماركت الكبرى ومراكز التسوق الشهر الجاري، إن المجموعة تتوقع طرح أسهمها في النصف الأول من عام 2024، مضيفاً أنها عينت بنك «موليس آند كو» لتقديم الاستشارات.

وتظهر بيانات شركة «ديلوجيك» أن من المتوقع انتعاش أنشطة الطرح العام الأولي في الخليج بعد تباطؤ وتيرتها مقارنة مع عام 2022 الاستثنائي، عندما قادت الإمارات والسعودية عمليات إدراج جديدة جمعت ما يقرب من 22 مليار دولار، أي أكثر من نصف إجمالي ما جمعته منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

ونجحت شركات من الشرق الأوسط في جمع 5.3 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري من خلال 23 طرحاً جديداً.

وتقول «سبينس دبي»، على موقعها الإلكتروني إنها تدير أكثر من 65 متجراً في الإمارات. وأضافت «البواردي»، على موقعها الإلكتروني، إن «(سبينس دبي) تدير أيضاً سبعة متاجر على الأقل في سلطنة عمان». وتمتلك «البواردي»، التي تقول إن مبيعاتها السنوية تزيد على مليار دولار، حقوق الامتياز لسلسلة متاجر «ويتروز» البريطانية للسلع الفاخرة.

وتأسست «البواردي» في منتصف السبعينيات ولديها محفظة تشمل عدداً من فنادق «فورسيزونز» واستثمارات في توزيع المواد الغذائية تضم شركة «نستله» في الإمارات.