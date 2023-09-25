«نايت فرانك»: الإمارات في قائمة كبار المستثمرين في عقارات اليابان

أفادت وكالة العقارات العالمية «نايت فرانك»، بأن المستثمرين من الإمارات من أكبر المستثمرين العقاريين في اليابان في عام 2023، ضمن آخرين من سنغافورة والولايات المتحدة وكندا. وذكر التقرير الصادر حديثاً عن الوكالة، ونقلته وكالة «بلومبيرغ» أن سنغافورة أصبحت أكبر مستثمر في قطاع العقارات في اليابان العام الجاري، مدفوعة بضعف «الين» وبالطلب المتزايد في قطاعي الصناعات اللوجستية والضيافة. وبحسب التقرير، بلغ إجمالي التدفقات الواردة من سنغافورة ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار حتى الآن في عام 2023، يليها مستثمرون من الولايات المتحدة وكندا والإمارات.

وقالت رئيسة أبحاث آسيا والمحيط الهادئ في «نايت فرانك»، كريستين لي، في التقرير، إن «قيام صندوق الثروة السيادي السنغافوري بشراء ستة مستودعات في اليابان من شركة (بلاكستون) مقابل 800 مليون دولار، أسهم بشكل كبير في التدفقات الواردة من الدولة إلى اليابان».

وأنفق المستثمرون الأجانب مجتمعين، ومنهم «غولدمان ساكس» و«كيه كيه آر» و«بلاكستون»، ملياري دولار على صفقات الفنادق في اليابان حتى الآن في عام 2023، وهو الرقم الأكبر، مقارنة بأي قطاع آخر في العقارات التجارية الآسيوية، وفقاً لمؤشر الممتلكات العقارية (MSCI).