629 رحلة تسيّرها الناقلات الإماراتية والسعودية أسبوعياً

عززت الناقلات الوطنية لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، الرحلات بين البلدين على مدار السنوات الماضية، في خطوة تستهدف مواكبة طلب العملاء والنمو المطرد لحركة الطيران، في ظل العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الاقتصادية والثقافية الراسخة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني، أن الناقلات الوطنية والسعودية تسيّر نحو 629 رحلة أسبوعياً بين البلدين، موزعة بواقع 405 رحلات من الناقلات الوطنية إلى المملكة، و224 رحلة من شركات الطيران السعودية إلى الإمارات.

وقالت الهيئة إن «الاتحاد للطيران» تسيّر 63 رحلة أسبوعياً من أبوظبي إلى المملكة، فيما تسيّر «طيران الإمارات» نحو 67 رحلة أسبوعياً من دبي إلى السعودية، بينما تسير «فلاي دبي» 162 رحلة أسبوعياً، و«العربية للطيران» 99 رحلة أسبوعياً، و«ويز إير أبوظبي» 14 رحلة أسبوعياً.

وأضافت أن رحلات «الاتحاد للطيران» تشمل 21 رحلة إلى الدمام، و21 رحلة إلى جدة، و21 رحلة إلى الرياض، بينما تسيّر «طيران الإمارات» 21 رحلة إلى الدمام، و21 رحلة إلى جدة، و21 رحلة إلى الرياض، وأربع رحلات إلى المدينة.

وذكرت أن رحلات «فلاي دبي» الأسبوعية إلى المملكة تشمل 14 رحلة إلى أبها، ورحلتين إلى العلا، و28 رحلة إلى الدمام، وسبع رحلات إلى القصيم، وأربع رحلات إلى جازان، وأربع رحلات إلى حائل، ورحلتين إلى الهفوف، و35 رحلة إلى جدة، و28 رحلة أسبوعية إلى الرياض، و14 رحلة إلى المدينة، ورحلتين إلى نيوم، وثلاث رحلات إلى نجران، ورحلتين إلى القيصومة، وأربع رحلات إلى الطائف، وثلاث رحلات إلى ينبع، و10 رحلات إلى تبوك.

وأشارت إلى أن «العربية للطيران» تسيّر سبع رحلات إلى أبها، وأربع رحلات إلى الجوف، و23 رحلة إلى الدمام، وثماني رحلات إلى القصيم، وأربع رحلات إلى حائل، و14 رحلة إلى جدة، و14 رحلة إلى المدينة، و14 رحلة إلى الرياض، وأربع رحلات إلى الطائف، وأربع رحلات إلى ينبع، وثلاث رحلات إلى تبوك، فيما تسير «ويز إير أبوظبي» سبع رحلات إلى الدمام ومثلها إلى المدينة.

وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني أنه «على صعيد الناقلات السعودية، تسيّر (الخطوط الجوية السعودية وفلاي ناس وطيران أديل) 210 رحلات أسبوعياً إلى إمارة دبي، بينما تسيّر الخطوط الجوية السعودية 14 رحلة أسبوعياً إلى أبوظبي، موزعة بواقع سبع رحلات من الرياض، وسبع رحلات من جدة».

من جانبها، قالت «الاتحاد للطيران» إن «وجهاتها في السعودية تخدمها في الدمام طائرات (A320/A321)، وفي جدة طائرات (A320/A321/B787-9)، وفي الرياض طائرات (A320/A321)».

ولفتت إلى أن أكثر الوجهات طلباً على رحلاتها من الدمام هي أبوظبي ودكا ومانيلا ودلهي ومومباي، بينما أكثر الوجهات طلباً من جدة، هي: أبوظبي وجاكرتا ودكا والدار البيضاء وكراتشي، فيما كانت أكثر الوجهات طلباً من الرياض، هي: أبوظبي ودكا ومانيلا وجاكرتا وكراشي.

من ناحيتها، أوضحت «طيران الإمارات» أنها بدأت عملياتها في السعودية في عام 1989 انطلاقاً من مدينة جدة، وتخدم الوجهات بطائرات «بوينغ 777» إلى الدمام والمدينة والرياض، بينما تخدم وجهتها في جدة بطائرات «إيرباص A380»، مشيرة إلى زيادة عدد الرحلات إلى المدينة بسبب الإقبال المتزايد لتصبح خمس رحلات أسبوعية حتى أكتوبر المقبل.

بدورها، قالت «فلاي دبي» إنها بدأت رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية عام 2010، وكانت مدينة أبها أولى وجهاتها، مشيرة إلى أنه إضافة إلى رحلاتها للمطارات الرئيسة في المملكة، تشغّل رحلات إلى وجهات عدة كانت غير مخدومة برحلات طيران مباشر من دبي أو الإمارات، مثل العلا ونيوم والقيصومة ونجران وأبها، لربطها عبر دبي كمحور عالمي للطيران.