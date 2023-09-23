«دبي المالي العالمي» يبيع كامل وحدات مشروعه السكني «DIFC Living»

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن بيع كامل وحدات مشروعه السكني «DIFC Living» خلال فترة قياسية، ما يؤكد مجدداً الطلب القوي على العقارات السكنية الموجودة في قلب المركز، بما يسهم في تحقيق المزيد من الارتقاء بأنماط الحياة العصرية التي توفرها هذه الوجهة الاستثنائية.

وسيضم «DIFC Living»، وهو أول مشروع سكني لمركز دبي المالي العالمي يتم طرحه للبيع، أكثر من 170 مسكناً راقياً يتبنى مفهوماً جديداً للعيش ويرسم ملامح أسسه المستقبلية.

وأفاد المركز في بيان، بأنه من المقرر الانتهاء من العمل على هذا المشروع المتكامل ومتعدد الاستخدامات بما يتضمنه من مرافق سكنية وتجارية مستقلة ومترابطة في الوقت ذاته بحلول الربع الثالث من عام 2026.

وكان المركز أعلن في وقت سابق عن انطلاق مبيعات البرج البالغ ارتفاعه 186 متراً والمكون من 41 طابقاً، اعتباراً من 20 سبتمبر 2023.

وقال الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، صالح العقربي، إن «مشروع (DIFC Living) شهد إقبالاً كبيراً باعتبار أن السكان يتطلعون للإقامة في أحد أهم المراكز المالية العالمية، والتواجد ضمن إحدى وجهات المعيشة الحضرية المتناغمة»، مضيفاً: «لهذا السبب يجمع مشروعنا متعدد الاستخدامات بين الوحدات السكنية والمساحات المكتبية من الدرجة (A)، والمرافق عالمية المستوى».