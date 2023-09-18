«نخيل» تطرح للبيع أول مجموعة من فلل مشروع «نخلة جبل علي»

أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن طرح أول مجموعة من فلل «نخلة جبل علي» للبيع.

وأفادت الشركة بأن خطوتها تأتي في أعقاب اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المخطط الجديد لمشروع «نخلة جبل علي» في يونيو الماضي 2023.



فلل «كورال» و«بيتش»

ويشمل الإطلاق المرتقب أربع سعفات تتربع عليها فلل «كورال» وفلل «بيتش»، والتي توفر ثمانية أنماط فريدة لكل منها.

وبحسب «نخيل»، فقد تم استلهام هذه الفلل من جمال الطبيعة المحيطة، حيث تعكس تصاميمهما المميزة روعة المياه الزرقاء الهادئة والشواطئ البيضاء، والطبيعة التي سيستمتع بها السكان، في ما من المتوقع أن تمهّد هذه الفلل لترسيخ مستقبل «نخلة جبل علي»، كوجهة سكنية عصرية مفضلة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»، رشا حسن: «بصفتها شركة رائدة في توفير أنماط الحياة العصرية على الواجهة البحرية، تجسّد (نخيل) رحلة النمو المذهلة لدبي وإنجازاتها الاستثنائية في تشييد بنية تحتية ومرافق حضرية تلبي أعلى المعايير العالمية».

وأضافت: «يأتي طرح مشروع (نخلة جبل علي) في السوق بالوقت المناسب، حيث تلعب الجزيرة دوراً محورياً في تشكيل مستقبل المدينة، وإرساء معيار عالمي لأنماط العيش على الواجهة البحرية، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لنمط الحياة العصري».



تصميم عالمي

وكشفت «نخيل» أن العديد من شركات الهندسة المعمارية الدولية والإقليمية الرائدة عملت على تصميم فلل تكرّس التواصل بين أنماط الحياة الداخلية والخارجية التي سيستمتع بها سكان «نخلة جبل علي».

وتمتاز الفلل بواجهات زجاجية تمتد من الأرض إلى السقف، متيحةً لقاطنيها الاستمتاع بإطلالات بانورامية رائعة على الشواطئ الخاصة، إضافة إلى طيف رائع من الألوان الحيادية مع استخدام تشطيبات فاخرة لتوفير أجواء هادئة في الأحياء الحصرية للسعف.



نموذج صحي

وتدمج السعفات الأربعة اعتبارات الصحة البدنية والعافية ضمن أنماط الحياة اليومية؛ حيث تساعد سكان الفلل على تبني أسلوب حياة نشط من خلال شوارعها الواسعة للمشاة، والتي تتيح للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية الوصول إلى الشاطئ عبر الحدائق. كما يركز تصميم السعفات على المساحات الخضراء الواسعة إضافة إلى إنشاء ممرات مشجّرة تتخللها تظليل واسع من الأشجار.



«نخلة جبل علي»

وتمتد «نخلة جبل علي» على مساحة 13.4 كيلومتراً مربعاً وتحظى بأطول شريط ساحلي بين جميع وجهات دبي. ويقع المشروع على بعد دقائق قليلة من مركز المدينة النابض، مع ارتباط ممتاز مع وجهات دبي الأخرى، أو إلى أبوظبي عبر شارع الشيخ زايد (E11).

وستكون «نخلة جبل علي» الوجهة الأبرز في المنطقة الجنوبية سريعة التطور لدبي، وستضم عند اكتمالها سبع جزر و16 سعفة، ما يضيف واجهة بحرية بطول 91 كيلومتراً مع ثلاث نقاط وصول إلى الجزيرة.

ويتمحور مشروع «نخلة جبل علي» حول الناس بالدرجة الأولى، إذ تم تصميم جميع جوانبه لتوفير جودة حياة عالية ومستدامة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

وستوفر الجزيرة حياة مجتمعية محسنة مع مساحات خضراء واسعة ومجموعة متنوعة من خيارات التنقل، وقد تم استخدام تقنيات المدن الذكية لتبسيط إدارة وسائل النقل.

وستحتضن جزيرة «نخلة جبل علي» أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً، إضافة إلى باقة من منافذ التجزئة والمطاعم الفريدة.



مرحلة جديدة

ويمثل مشروع «نخلة جبل علي» بداية مرحلة جديد من النمو في منطقة جبل علي، مما يؤكد على التوسع العمراني للإمارة بما ينسجم مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33). وستدعم «نخلة جبل علي» رؤية الإمارة المتمثلة في تشييد بنية تحتية، ومرافق حضرية تلبي أعلى المعايير العالمية، وزيادة الوجهات الشاطئية، فضلاً عن دعم التنمية المستدامة وتسهيل التوسع السكاني، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

