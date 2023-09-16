12.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 12.7 مليار درهم.

وأفاد تقرير التصرفات الأسبوعي، الصادر أمس، بتسجيل الدائرة 2329 مبايعة بقيمة 8.19 مليارات درهم، منها 549 مبايعة لأراض بقيمة 4.25 مليارات درهم، و1780 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 3.94 مليارات درهم.

وسجلت الرهونات 3.88 مليارات درهم، منها 88 رهناً لأراض بقيمة 1.89 مليار درهم، و681 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.99 مليار درهم، كان أهمها في منطقة بوكدرة بقيمة 1.35 مليار درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 347.98 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 165 هبة بقيمة 669.7 مليون درهم، كان أهمها في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 132.28 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 113.45 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 622.91 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، تلتها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، ثم مبايعة بقيمة 150 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 123 مبايعة بقيمة 527.18 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 542.17 مليون درهم، وثالثة في «مدينة هند 4» بتسجيلها 111 مبايعة بقيمة 161.9 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 88 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 64.5 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 159 مبايعة بقيمة 142.89 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 151 مبايعة بقيمة 444.5 مليون درهم، وثالثة في منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 146 مبايعة بقيمة 267.66 مليون درهم.

• تسجيل 1780 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 3.94 مليارات درهم.